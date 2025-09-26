La CEOE presiona al ala socialista del Gobierno para que frene a Yolanda Díaz y su nuevo registro horario

El Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz tramita ya un real decreto para que el registro horario telemático, digital e inalterable salga adelante.

De hecho, espera que la norma, que no tiene que contar con el respaldo de las Cortes, se apruebe antes de 2026. Sin embargo, la CEOE está maniobrando para tratar de que esto no ocurra.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, desde la patronal están presionando a los ministerios socialistas para que bloqueen o impidan que la norma sea aprobada en el Consejo de Ministros.

Dado que Trabajo ha descartado que la norma se lleve al Diálogo Social (los de Díaz consideran que lo que se tenía que negociar ya se negoció con la reducción de jornada, pese a que se estrellase en las Cortes), esta es la baza que le queda a la patronal para tratar de anular el real decreto.

En su momento, la CEOE denunció que, bajo su punto de vista, los requerimientos para endurecer el registro horario "son de muy difícil cumplimiento, dado que el país no cuenta con la infraestructura digital necesaria, ni todos los trabajadores cuentan con las debidas competencias digitales".

Se trata de una situación especialmente compleja, añaden voces de la patronal, en el caso de las pymes y de las micropymes, que podrían enfrentarse a multas por no cumplir con la norma.

Desde el Ministerio de Trabajo restan peso a esta circunstancia. De hecho, como ya contó este periódico, abren la puerta a que se creen ayudas de acompañamiento. Incluso a desarrollar una app en la que los trabajadores dejen constancia de sus horas. Una plataforma, por cierto, que sea accesible a la Inspección de forma telemática.

Cabe recordar que, según el Ministerio, hay un incumplimiento "potente" de la jornada laboral por parte de las empresas. Además, el número de horas extra sin computar está disparado.

De hecho, argumenta que la medida permitirá reducir el tiempo efectivo de trabajo más que la propia reducción de la jornada laboral.

En Trabajo dan por hecho que, pese a los movimientos de la CEOE, el real decreto prosperará. Al fin y al cabo es una parte del contenido del proyecto de ley que aprobó en su momento el Consejo de Ministros.

En cualquier caso, las disputas entre PSOE y Sumar son habituales en el Gobierno de coalición, sobre todo cuando se trata de cuestiones laborales y económicas.

La últimas en las que más se subió el tono fueron por la aplicación del IRPF al salario mínimo interprofesional (SMI) tras su última subida y la propia reducción de jornada.

A la CEOE le queda agarrarse a esta suerte de clavo ardiendo: ganarse el favor de María Jesús Montero o Carlos Cuerpo para frenar el registro de jornada digital y telemático.

Todo esto en un momento de especial tensión entre la patronal y el Ministerio de Trabajo. Este jueves Antonio Garamendi y Yolanda Díaz protagonizaron otro duro cruce de declaraciones.

El presidente de la CEOE criticaba que Díaz haya decidido endurecer el registro horario "sin diálogo social" por el fracaso parlamentario de la reducción de la jornada laboral.

"Hay veces que el Parlamento vota unas cosas, hay veces que vota otra, pero cuando no sale bien alguien se enrabieta y tiene que hacer cosas. Ahora va a plantear muchas, yo creo que de carácter populista", decía Garamendi.

De hecho, Garamendi llegó a decir que, a día de hoy, se está "rompiendo prácticamente 50 años de trabajo del diálogo social".

Defender los derechos de la gente trabajadora me llena de orgullo, no de rabia. Si al señor Garamendi no le gusta que las mujeres tomemos decisiones, que se acostumbre www.lavanguardia.com/economia/202...



[image or embed] — Yolanda Díaz (@yolandadiaz.bsky.social) 25 de septiembre de 2025, 17:07

Díaz le respondió a través de su cuenta en la red social de BlueSky: "Defender los derechos de la gente trabajadora me llena de orgullo, no de rabia. Si al señor Garamendi no le gusta que las mujeres tomemos decisiones, que se acostumbre".