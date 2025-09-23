Ofensiva de Díaz y sindicatos contra la patronal con registro de jornada, SMI, estatuto del becario y reforma del despido

Después de que el Congresorechazara la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, y los sindicatos preparan su contraataque.

Se trata de una ofensiva que tiene varios flancos para impactar a la patronal: registro de jornada laboral, salario mínimo interprofesional (SMI), estatuto del becario, reforma del despido e incluso la nueva edición del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).

El primer golpe está en el registro de jornada telemático y digital que Trabajo busca tener cuanto antes. Se trata de una medida especialmente pensada para poner coto a las empresas, a las que el Ministerio y sindicatos acusan de frecuentes incumplimientos de los horarios laborales. Lo cual lleva a numerosas horas extra impagadas.

Se trata de una medida que el Gobierno puede aprobar por su cuenta y riesgo, dado que sólo es necesario un real decreto y, por tanto, no tiene que pasar por el Congreso de los Diputados.

Algo parecido ocurre con el salario mínimo interprofesional (SMI), cuya subida es aprobada por el Consejo de Ministros con un sencillo real decreto. Como es habitual en esta época del año, los agentes sociales y el propio Ministerio de Trabajo están tomando posiciones ante un diálogo que aún no ha empezado (aunque Díaz tiende a bascular hacia el lado de CCOO y UGT).

Sin embargo, lo que sí se ha iniciado es la negociación para modificar el cuerpo normativo del salario mínimo e incorporar los aspectos recogidos en la directiva europea de salarios mínimos y la Carta Social Europea.

La primera reunión tuvo lugar este lunes y Trabajo trasladó que buscará la manera de garantizar que las actualizaciones anuales del SMI repercutan en las nóminas de los trabajadores sin ser asimiladas por determinados complementos salariales. Por ejemplo, los que incentivan la productividad.

El Ministerio ya elabora el correspondiente real decreto, cuyo borrador pasará antes por las manos de los agentes sociales.

Por otro lado, Yolanda Díaz ha decidido retomar la reforma del despido. Concretamente, de la indemnización por despido improcedente. Y lo hará en octubre.

Reforma del despido

Se trata de una medida que hace tiempo que está en el cajón de Trabajo. Es una de las que Yolanda Díaz tenía en su libreta cuando accedió al Gobierno a principios de 2020. Sin embargo, el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) le ha apremiado a aplicarla.

Tras las correspondientes demandas de CCOO y UGT, este ente concluyó que España vulnera la Carta Social Europea. Considera que el derecho español en materia de despidos improcedentes no es lo suficientemente disuasorio.

Díaz reunirá en octubre a sindicatos y patronal para abordar esta reforma, que será, según sus palabras, "a favor" de los trabajadores. Se trata de una modificación que no está en la línea de los planes de la CEOE, que, con todo, participará en la mesa de negociación.

Por otro lado, una norma largamente esperada verá la luz estas semanas. Se trata del Estatuto del Becario. Un proyecto legislativo que provocó importantes enfrentamientos con el PSOE, pero que han quedado en el pasado. Fuentes de Trabajo afirman que está en la lista de espera del Consejo de Ministros.

Se trata de una norma, por cierto, que se pactó con los sindicatos, pero que no fue acordada con CEOE y Cepyme.

El anteproyecto de ley contempla una serie de derechos mínimos para los conocidos popularmente como becarios o estudiantes que adquieren experiencia en centros de trabajo: compensaciones por transporte o manutención, tutorización dentro de las empresas y no ocupar funciones estructurales dentro de ellas.

En cualquier caso, tanto la reforma del despido como el estatuto del becario, como anteproyectos de ley que son, necesitarán el apoyo de las Cortes para poder prosperar.

Pero hay más. Este 2025 caduca el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), lo cual obligará a que en este tramo final de año se tenga que abrir la mesa de negociación correspondiente entre UGT y CCOO y CEOE y Cepyme.

Una negociación a la que ambos sindicatos acudirán, a falta de una metáfora más adecuada, con el cuchillo en la boca y exigiendo importantes mejoras salariales de cara a los próximos años. Todo ello basándose en la evolución de los márgenes empresariales y el incremento de los gastos relacionados con la vivienda.

Además, como toque de gracia de esta ofensiva, la comisión que prepara las propuestas para la Ley de Democracia en las Empresas está terminando sus trabajos. Y emitirá el correspondiente informe en las próximas semanas.

Así pues, todo apunta a un final de 2025 calentito para el diálogo social. Particularmente para la patronal.