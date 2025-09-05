EEUU creó sólo 22.000 empleos en agosto y la tasa de paro subió hasta el 4,3%, su nivel más alto en cuatro años

Estados Unidos creó únicamente 22.000 puestos de trabajo en agosto, cifra muy inferior a la que esperaba el mercado y a la del mes anterior. Además, la tasa de paro ha aumentado una décima, hasta el 4,3%, su nivel más alto desde hace casi cuatro años.

Según los datos publicados este viernes por el Departamento de Trabajo, los 22.000 empleos de agosto están muy por debajo de los 79.000 que se crearon en julio.

Además, se quedan lejos de las cifras que esperaba el mercado, que anticipaban un aumento de 75.000 empleos. Unos datos que abren la puerta a la Reserva Federal a bajar los tipos en la reunión de septiembre.

Asimismo, Trabajo ha elevado en 6.000 empleos el dato de julio, desde 73.000 a 79.000. Sin embargo, el de junio ha sido revisado a la baja en 27.000. En concreto, ha pasado de crearse desde 14.000 posiciones a destruir 3.000 en el sexto mes del año.

Así, tras la actualización retroactiva de los datos de junio, el mercado laboral de la primera potencia mundial ha roto con una secuencia de 53 meses consecutivos de creación empleo, según recoge Europa Press.

Paro

En el caso de la tasa de desempleo, esta se situó en agosto en el 4,3%, una décima más que el mes previo y que en agosto de 2024. Esta cifra se ha despegado de la banda del 4% al 4,2% en la que llevaba oscilando desde mayo de 2024.

De hecho, se trata de su nivel más alto en casi cuatro años, ya que la última vez que la tasa de paro se situó en el 4,3% fue en octubre de 2021.

El número de desempleados alcanzó en el octavo mes del año los 7,384 millones frente a los 7,236 millones anteriores, incluyendo 1,930 millones de parados de larga duración (aquellos sin trabajo durante 27 semanas o más) que representaron el 26,1% del total de desocupados.

El número de empleados a tiempo parcial por motivos económicos repuntó en 65.000 personas, hasta los 4,749 millones. Asimismo, la tasa de participación de la fuerza laboral se situó en el 62,3%, una décima más.