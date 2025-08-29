El 27% de los trabajadores opta por la jubilación anticipada pese a las medidas del Gobierno para retrasarla

En los últimos años, el Gobierno ha puesto en marcha varias medidas para que los trabajadores demoren su retiro de la vida laboral. Estas fórmulas han tenido resultado y han llevado a que más del 10% de las personas retrase su jubilación. Sin embargo, son muchos más quienes la anticipan.

Los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones indican que un 27% de las jubilaciones en este 2025 son anticipadas, unas 59.608.

Pese a que es una proporción inferior a la de otros años, sigue estando muy por encima de las 21.590 personas que han decidido retrasar la jubilación este 2025.

De hecho, la edad media real de jubilación está en los 65,3 años, por debajo de edad legal, que este 2025 está en los 66 años y ocho meses. Y que en 2027 se elevará hasta los 67 años.

Cabe recordar que en 2022 el Gobierno introdujo medidas para que, precisamente, la edad media real de jubilación se acercara a la legal. Se trata de incentivos para alargar la carrera laboral (como el incremento de la pensión) y la reconfiguración del acceso a la jubilación anticipada.

Con estas iniciativas se ha logrado un ligero aumento de la edad de jubilación real, aunque ha sido de sólo el 7% respecto a hace tres años. ¿El objetivo? Alejar la entrada de nuevos jubilados al sistema de pensiones y evitar que se eleve su factura.

Sin embargo, como ya ha contado este periódico, los nuevos jubilados (es decir, los baby boomers) están accediendo a una pensión anual que está en los 24.108 euros brutos. Una remuneración que está por encima de lo que cobra más de la mitad de los trabajadores españoles.

De hecho, la nómina de pensiones ya suma más de 13.620 millones de euros mensuales y que va in crescendo, rompiendo récords mes tras mes. Supone la principal partida de los Presupuestos Generales del Estado (con prórroga o sin ella) y es la principal preocupación para la sostenibilidad futura de las cuentas públicas.

No es para menos. Pese a los incrementos de las cotizaciones ejecutados mediante las reformas de la Seguridad Social del exministro José Luis Escrivá (hoy gobernador del Banco de España), los ingresos por esta vía siguen sin ser suficientes para pagar el gasto que suponen las prestaciones contributivas.