Los inspectores de Trabajo contarán con un laboratorio de informática forense para 'cazar' fraudes laborales

El Ministerio de Trabajo quiere revolucionar la Inspección laboral llevándola por el camino de las nuevas tecnologías. Por ello, invertirá varios millones de euros en adquirir nuevas herramientas para cazar el fraude laboral.

Entre ellas, destaca la creación de un laboratorio de informática forense especializado en la obtención de evidencias digitales. Para ello, se aplicarán técnicas de informática forense que permiten examinar los sistemas informáticos. También se reforzará el personal técnico y administrativo.

Asimismo, se crearán nuevas reglas algorítmicas para el control del fraude a través de la herramienta de lucha contra el fraude con la que ya cuenta la Inspección de Trabajo (y que adelantó este periódico). Y se potenciarán las actuaciones informativas derivadas del cruce masivo de datos.

El departamento de Yolanda Díaz dedicará a estas mejoras tecnológicas una inversión de 28,5 millones de euros hasta 2027. Se trata de una iniciativa que forma parte de la nueva Estrategia de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que ha sido aprobada por el Consejo de Ministros este martes.

La Estrategia recoge también un aumento de la plantilla que hace ya tiempo que vienen reclamando los trabajadores de la Inspección. Concretamente, se contratarán 554 inspectores y subinspectores, así como más personal técnico y administrativo,

En un comunicado, el Ministerio resalta que en los últimos años se ha observado un notable interés en la actividad de la Inspección tras incrementarse el número de denuncias y comunicaciones en su buzón (un 43% entre 2021 y 2024).

En este sentido, el departamento indica que la Estrategia dará prioridad a "los asuntos que más preocupan a los trabajadores, como la estabilidad en el empleo, el tiempo de trabajo o las condiciones salariales".

Asimismo, esta hoja de ruta prevé mejorar los servicios electrónicos a disposición de los ciudadanos con una nueva sede electrónica que funcione como el punto central de la comunicación entre la Inspección y el ciudadano.