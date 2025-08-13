CCOO denuncia la demora en la incorporación de casi 8.000 personas a la Administración General del Estado

Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado este miércoles la "demora injustificada" en la incorporación de un total de alrededor de 8.000 personas a puestos en la Administración General del Estado que el Gobierno se había comprometido a cubrir a lo largo del mes de julio.

"La llegada de este personal resulta clave para la prestación de servicios públicos en unidades de documentación, SEPE, Seguridad Social, Extranjería, confederaciones hidrográficas, la AEAT o Instituciones Penitenciarias, entre otros", ha señalado el sindicato a través de un comunicado.

CCOO ha explicado que se trata de dos procesos selectivos con funciones de atención a la ciudadanía y resolución de expedientes, uno de ellos con más de 2.500 personas que han superado la oposición al Cuerpo de Gestión de la Administración General del Estado.

El inicio del curso selectivo, de dos semanas de duración, ya se retrasó en mayo, y se fijó la fecha "no antes del mes de diciembre". Ahora, una nueva nota informativa del Instituto Nacional de Administraciones Públicas lo sitúa en febrero de 2026.

Asimismo, el sindicato ha advertido de la menor certidumbre que sufren las más de 5.400 personas que aprobaron la oposición al Cuerpo General Administrativo de la AGE.

Situación del proceso selectivo

"Desde la publicación de los listados de personas aprobadas, en el mes de marzo, no han recibido ninguna información sobre la situación del proceso selectivo. Ni previsión de solicitud de destinos, ni mucho menos de la posible fecha de incorporación", ha criticado el sindicato.

Con todo, CCOO ha urgido a la Dirección General de la Función Pública a impulsar ambos procesos, de manera que la incorporación del Cuerpo Administrativo se realice como tarde a finales de septiembre -plazo mínimo para la realización de solicitudes y alegaciones- y que el curso selectivo del Cuerpo de Gestión se mantenga como máximo en diciembre de 2025, para que en enero de 2026 ya se pueda disponer del personal.