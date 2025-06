España vota 'no' a la directiva para mejorar las condiciones de las prácticas por insuficiente pero no logra pararla

El número 2 de Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha votado este jueves en contra de la nueva directiva para mejorar las condiciones de los becarios y combatir las falsas prácticas laborales por considerar que no es bastante ambiciosa.

Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha logrado reunir una minoría de bloqueo suficiente para frenar la norma, que finalmente ha sido objeto de un acuerdo político en el Consejo de Empleo celebrado en Luxemburgo.

Además de España, también Alemania, Austria, República Checa, Estonia y Eslovenia han votado 'no' o se han abstenido, aunque por motivos diversos. El texto definitivo todavía tiene que negociarse con el Parlamento Europeo antes de su aprobación final.

"El texto acordado hoy por el Consejo mantiene la ambición de la propuesta de la Comisión de garantizar condiciones laborales justas para los becarios y combatir las prácticas de falsos periodos de prácticas, respetando a su vez la diversidad de los sistemas nacionales", ha asegurado la ministra de Trabajo de Polonia, Agnieszka Dziemianowicz-Bak, cuyo país ocupa la presidencia de turno de la UE.

En contraste, el secretario de Estado de Trabajo sostiene que "la directiva, desde la propuesta original de la Comisión, ha sido profundamente devaluada".

"No hay controles para evitar que los becarios sean falsos becarios, no hay instrumentos para poner coto a las prácticas que no se producen vía contratos laborales e incluso se excluyen definitivamente de la protección las prácticas que se dan en el marco de las políticas de empleo y en algunas fórmulas de sistema educativo", se ha quejado Pérez Rey.

"Compartiendo la necesidad de que la UE camine a favor de una regulación común de las prácticas, no podemos compartir que se haga de esta manera", ha zanjado el número 2 de Yolanda Díaz.

Lo cierto es que al final la directiva ha quedado profundamente descafeinada. Se aplica tanto a los becarios en una relación laboral con el fin de mejorar sus condiciones de trabajo, como a cualquier persona involucrada en un falso periodo de prácticas con el fin de combatir prácticas abusivas.

Debido a sus marcos normativos específicos, los periodos de prácticas dentro del sistema educativo o de políticas activas del mercado laboral no están cubiertos por esta directiva.

La directiva "respeta la diversidad de los sistemas nacionales" y "no impone ninguna obligación a los Estados miembros de introducir una relación laboral específica para los becarios en sus legislaciones nacionales", según ha informado el Consejo.

La norma otorga además flexibilidad a los Estados miembros para elegir las medidas que adoptarán para combatir los falsos periodos de prácticas.

Los representantes de los trabajadores también podrán, si así lo permite la legislación nacional, actuar en nombre de los becarios en procedimientos judiciales o administrativos para hacer valer sus derechos y obligaciones.

Actualmente hay más de tres millones de becarios en la UE, y se espera que esta cifra aumente un 16% de aquí a 2030.