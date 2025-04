Ángela de Miguel presenta su candidatura a Cepyme y carga contra la gestión de Cuerva: "La pyme se siente abandonada"

Queda menos de un mes para las elecciones de Cepyme. Ante la cercanía de los comicios, Ángela de Miguel, la candidata apoyada por Antonio Garamendi para los comicios, ha presentado su colección de propuestas, que incluyen varios reproches a la gestión de Gerardo Cuerva, actual presidente de Cepyme: "La pyme se ha sentido abandonada".

En un tono similar al de un mitin electoral al uso, ha reivindicado "una Cepyme mucho más fuerte y potente" que permita recuperar la ilusión de las pequeñas y medianas empresas. "Desde Cepyme no hemos hecho lo suficiente", ha lamentado. "Puede gustar más o menos lo que propone y hace ATA, pero los autónomos no se sienten abandonados. Eso las pymes no lo han percibido".

En este sentido, ha afirmado que su proyecto apuesta por una Cepyme "más reivindicativa, más unida, más fuerte y más útil". También reivindica la unidad empresarial, que ha comparado con una "banqueta con tres patas, que son CEOE, Cepyme y ATA. "Hay una pata que no funciona como debe y esto debilita a ATA y a CEOE".

Carlos Luján / Europa Press Preocupación en CEOE: se abre un nuevo frente de batalla con la patronal apoyada por Díaz en medio de la guerra por Cepyme

Por otro lado, y respecto a los enfrentamientos entre su contrincante, Gerardo Cuerva, y Antonio Garamendi, ha afirmado que "no hay ningún tipo de rivalidad personal" sino de proyectos. "CEOE necesita una Cepyme fuerte. Si Cepyme es débil, las cosas no funcionan. Es absurdo hablar de división cuando la cuestión está en ser mas fuertes". Ha afirmado que este afán es el que ha hecho que Garamendi y Lorenzo Amor, presidente de ATA, apoyen su candidatura.

Por otro lado, ha cargado contra la "guerra sucia" entre patronales que tomó los medios de comunicación hace unas semanas. "No vale, sería un flaco favor para nuestras instituciones".

De Miguel ha abordado estas cuestiones en un desayuno informativo celebrado en Madrid, en el que han concurrido los representantes de las principales patronales nacionales y regionales. Entre ellos han estado los citados Antonio Garamendi y Lorenzo Amor, además de Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball; Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial de Comunidad Valenciana (CEV), y el propio Gerardo Cuerva, por citar algunos. Además, la candidata ha sido presentada por Miguel Garrido, presidente de CEIM.

También ha habido presencia política en sala. Como ya se había anunciado, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha asistido al acto, en el que también ha estado su consejera de Economía, Rocío Albert.

En la cita también estaban Juan Bravo, diputado y vicesecretario de Economía del Partido Popular, y la exministra Reyes Maroto, hoy concejal en el Ayuntamiento de Madrid por el PSOE.

Hubo hasta presencia sindical. Se ha tratado de Fernando Luján, vicesecretario general de política sindical de UGT. Ante el auditorio, De Miguel ha indicado que planteará medidas contra el "infierno fiscal" y la "asfixia administrativa" en la que se encuentran, ha demandado, las pymes.

La mesa principal de los asistentes al desayuno informativo, con Isabel Díaz Ayuso en el centro. Alberto Ortega / Europa Press.

También ha indicado que denunciará la escasez de políticas públicas reales para las pymes, pedirá más fórmulas de financiación y medidas ante la morosidad (también de las Administraciones Públicas) y propondrá fórmulas para potenciar la productividad.

Ha precisado que su comité ejecutivo no dependerá de decisiones unipersonales, sino que lo decidirán las organizaciones presentes en él. "Esto no va de amigos, va de pymes".