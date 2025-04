Yolanda Díaz lleva el ‘me too’ al Estatuto del Artista y abordará medidas concretas contra el acoso laboral en este sector

El movimiento me too se popularizó en 2017 ante la revelación de numerosos casos de acoso sexual en el mundo del cine en Estados Unidos. Unas situaciones de violencia que también han ocurrido en los rodajes y escenarios españoles. En el mundo del espectáculo, en general. Generar unos protocolos para evitar estas situaciones en el ámbito laboral del sector artístico es uno de los objetivos que se ha marcado el Ministerio de Trabajo.

El departamento que dirige Yolanda Díaz está diseñando un real decreto, precisamente, para generar protocolos ante situaciones de acoso que formen parte del Estatuto del Artista, que poco a poco el Gobierno ha ido formulando a través de sucesivos reales decretos-ley.

La meta de Trabajo es "modernizar la normativa relativa a las personas, artistas, técnicos y auxiliares en las actividades de las artes escénicas, audiovisuales y musicales" y sus relaciones laborales, que no se ha modificado todavía y que está "muy obsoleta".

Entre los aspectos de "patente importancia" y que no están "contemplados en la actual regulación" se encuentran los protocolos de acoso. Pero no es lo único. A día de hoy, las normas laborales del mundo del espectáculo no recogen las condiciones laborales para el trabajo de menores, relativamente habitual en este ámbito.

También se abordarán las condiciones para el uso de la inteligencia artificial y cuestiones relativas a los derechos de propiedad intelectual.

Así lo indica el texto puesto en consulta pública por el Ministerio de Trabajo, que informa de la elaboración del susodicho real decreto y para el que se pueden presentar aportaciones hasta el 26 de noviembre.