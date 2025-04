Una juez hace indefinida fija a una 'eterna interina' municipal para castigar al Ayuntamiento por "abusar de la temporalidad"

La empleada sí superó un concurso de méritos y, aun así, no obtuvo la plaza. La magistrada opta por dársela en propiedad porque, de no hacerlo, "no supondría suficiente sanción" al abuso cometido por el consistorio de Lleida.