Cuerva carga contra su rival en las elecciones por decir que Cepyme no ha estado presente en el diálogo social: "Es falso"

Primer choque público entre Gerardo Cuerva y Ángela de Miguel, los dos candidatos a la presidencia de Cepyme. El actual presidente ha acusado a su rival en las elecciones que se celebrarán el próximo 20 de mayo de "faltar" a los profesionales de la patronal y estar "fuera de lugar" al decir que la organización no ha estado presente en el diálogo social en los últimos años.

Ángela de Miguel, la candidata a la presidencia de Cepyme respaldada por la CEOE de Antonio Garamendi, criticó este lunes en una entrevista concedida a El Norte de Castilla a Cuerva por dejar "vacía la silla de las pymes en la mesa del diálogo social" y aseguró que la patronal de las pymes necesita "tener una presencia pública que ahora no tiene".

Cuerva ha indicado que esto es "falso" y ha afirmado que Cepyme ha estado "siempre presente" en la negociación colectiva tanto en estos últimos cuatro años con él como presidente como en los más de 45 de historia que tiene la organización. Por ello, ha afirmado que poner eso en duda es "faltar" no sólo al presidente, sino a todo el equipo profesional de la organización.

Así, ha recalcado en Cepyme cuentan con los mejores profesionales que pueden tener y ha subrayado que "no han dejado de hacer sus funciones desde que Cepyme se puso en marcha en 1977". "Decir eso me parece fuera de lugar. Jamás ha faltado a sus obligaciones ningún profesional de Cepyme desde el año 1977. No comparto esas declaraciones de la candidata", ha insistido.

Sobre el rol que desempeñará Cepyme en un futuro y la posibilidad de que la organización pueda quedar diluida en la CEOE en función del candidato que gane en estos comicios, Cuerva ha indicado que esto lo tendrán que decidir los miembros de la patronal en las próximas elecciones.

La voz de las pymes

No obstante, ha incidido en el papel de la organización debe ser el mismo independientemente de quién sea el presidente: ser la voz de las pymes y defender a las pequeñas y medianas empresas que son "el núcleo del tejido productivo del país".

En este sentido, ha recordado que otra cosa diferente es la unidad de acción empresarial, algo en lo que cree, y ha advertido de que la vida nos enseña que existe cuando uno no ocupa un espacio, otro lo hará por él.

Europa Press. El Gobierno se pone del lado de Antonio Garamendi en su batalla contra Gerardo Cuerva por Cepyme

"Yo creo en una Cepyme que tenga voz, criterio, buenos profesionales detrás de cualquier informe y opinión que se vierta a la opinión pública. Opiniones formadas y profesionales. Y me siento orgulloso de que eso es lo que hemos hecho en estos cuatro años", ha remarcado.

Por otro lado, Cuerva ha señalado que afronta las elecciones en Cepyme "con energía, con ganas y con optimismo", siempre pensando en llevar a cabo la mejor defensa de las pymes, "que es a lo que se ha dedicado esta organización en los últimos 45 años".

Así, ha señalado que "bienvenido sea" este proceso, que puede demostrar incluso la "madurez de la propia organización". Sin embargo, sí ha pedido que sea "transparente, claro y honesto". "Cepyme tiene el valor de poner voz a la pequeña y mediana empresa, y con la situación que estamos atravesando ahora es más importante que nunca", ha insistido.