Yolanda Díaz aboga por reformar la prestación por cese de actividad para autónomos

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía, Yolanda Díaz, ha reconocido que hay "margen de mejora" para el cese por actividad de los autónomos y que es necesario emprender una reforma del mismo, para lo que se ha puesto a disposición de las organizaciones de trabajadores por cuenta propia. Eso sí, ha reconocido que no es su competencia.

"Sé muy bien que la prestación por cese de actividad necesita una reforma. Yo sé muy bien lo que ustedes necesitan porque forman parte de su mundo y sé muy bien en mi ejercicio profesional que un profesional autónomo que hoy inste o solicite una prestación por cese de actividad es probable que tenga que acudir a los tribunales para que se le conceda lo mismo", ha señalado Díaz durante la inauguración de la Asamblea Electoral de ATA este lunes.

En esta misma línea, la ministra de Trabajo ha indicado que, aunque no es su competencia esta materia al ser de Seguridad Social, la cuantía que percibe un trabajador por cuenta propia al cesar su actividad es "humilde" y habría que mejorarla, al igual que es necesaria una mejora en la conciliación y corresponsabilidad dentro del colectivo y equiparar la protección de los trabajadores por cuenta propia a los de los asalariados. "Es una misión de país", ha expuesto.

"Las personas autónomas que se vean expulsadas de su actividad profesional deben de disponer de una correcta protección social que me consta que hoy no existe", ha insistido, a la vez que ha trasladado su "complicidad" a las organizaciones de trabajadores por cuenta propia para avanzar en esta materia.

Por otro lado, la titular de Trabajo se ha comprometido a resolver la "situación" para que los autónomos puedan recibir los fondos de prevención de Riesgos Laborales y a arrancar el Consejo de Trabajo Autónomo, dos reivindicaciones del colectivo de trabajadores por cuenta propia.

Nueva etapa

Durante la inauguración de la Asamblea Electoral de ATA, la titular de Trabajo ha pedido a la asamblea "modernizar" la pequeña empresa en esta nueva etapa, para lo que ha recordado los 300 millones de euros en ayudas directas que el Ministerio de Trabajo puso a disposición de los pequeños negocios para rebajar la jornada.

Díaz ha reconocido que la rebaja de jornada a 37,5 horas no impactará de igual manera a un autónomo o un pequeño empresario que a una gran empresa, para lo que en la Mesa de Diálogo Social se propuso el 'Plan 375', unas ayudas para la productividad que no forman parte del anteproyecto de ley para rebajar la jornada laboral porque la CEOE no se sumó al acuerdo, pero que desde el Gobierno no descartan recuperar en la tramitación parlamentaria de la norma.