Yolanda Díaz ve a la CEOE "desdibujada" y "cuestionada por la sociedad" por decir que no a la reducción de jornada

Yolanda Díaz continúa con su campaña para lograr la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. A unas horas reunirse con Carlos Cuerpo y los ministerios socialistas en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos (CDGAE), la vicepresidenta segunda ha cargado duramente contra la CEOE, que ha rechazado la medida en el Diálogo Social.

"Estas medidas representan la modernización de España", ha indicado Díaz, refiriéndose también a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). "No comprendo bien la actitud de la patronal española de oponerse a un proyecto de país".

La ministra de Trabajo ha cargado criticado a la patronal, especialmente, por su rechazo a la reducción de jornada. "Su aportación no fue la estimada. El diseño que tiene la patronal no es el adecuado. Su alegato a la inconstitucionalidad de la reducción de la jornada laboral -en un reciente informe- ya fue resuelto por el Tribunal Constitucional". Por estos argumentos, considera que la patronal "está desdibujada".

Eduardo Parra / Europa Press. La CEOE propondrá un alza del salario mínimo del 3% para 2025 en la mesa de diálogo social de esta tarde

En este sentido, Díaz considera que la CEOE ha llevado a cabo un "cambio de estrategia" que tiene que ver con la "política" y que "hace que hoy tenga un papel impropio en la sociedad y que esté cuestionada".

"Que hoy la patronal española no esté de acuerdo en la reducción de jornada, sino que considera que hay que aumentarla a 41,2 horas, no es correcto. Tampoco lo es pedir que en pleno siglo XXI que las empresas no paguen cotizaciones sociales. Acusar al Gobierno de España de ser una república bananera por querer reducir las desigualdades no es correcto", ha reprobado, en un desayuno informativo organizado por Europa Press.

Por otro lado, Díaz ha insistido en que "el Partido Socialista tiene que explicar por qué se opuso a la reducción de jornada, no sólo el señor Carlos Cuerpo". En la reunión de la CDGAE de este lunes espera cerrar "este debate y el de la ley de dependencia, que lleva seis meses de retraso".

Durante su intervención, la vicepresidenta segunda del Gobierno ha defendido que el Consejo de Ministros de este martes apruebe, de nuevo, el mismo decreto-ley ómnibus que fue rechazado por el Congreso la semana pasada.

"El Gobierno tiene que llevar al Consejo de Ministros el mismo decreto y el PP tiene que explicar por qué ha votado en contra", ha indicado. Y ha exculpado a Junts de la caída del decreto. ¿Cuántos diputados tiene el PP? ¿Siete? No derriba el decreto Junts, lo derriba quien tiene más de un centenar de diputadas y diputados. El PP dijo que lo iba a aprobar.