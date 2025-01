Máxima tensión en CEOE: Garamendi y Cuerva se reúnen el martes para abordar el futuro de la presidencia de Cepyme

Máxima tensión en el mundo de las patronales españolas. Gerardo Cuerva se reúne este martes con Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, para abordar el futuro de la presidencia de Cepyme y las informaciones que apuntan a que el vasco busca un candidato alternativo para las próximas elecciones.

La clave es que el mandato de Cuerva caduca este año, así que la patronal de las pymes tendrá que convocar comicios este 2025.

Pese a que el actual presidente de Cepyme no aclara si se presentará a los comicios cuando se convoquen, sí precisa que tratará esta cuestión en una reunión que tiene con Garamendi este martes.

Eduardo Parra / Europa Press Cepyme avisa: si el SMI sube 50 euros, los costes salariales de las empresas se elevarán 80 euros por trabajador

Consultado por los medios de comunicación, Cuerva ha indicado que ha tenido conocimiento de los presuntos movimientos del presidente de la CEOE, que recoge ABC. "No tengo por qué dudar de las informaciones que publican los medios de comunicación, así que me hago cargo de ello", ha añadido, al tiempo que ha apuntado que otras secciones patronales no le han informado de dichos movimientos.

"Con organizaciones hablo todos los días, con Antonio Garamendi no he hablado", ha precisado, para añadir que se ha citado con él para este martes. En este sentido, ha recordado que "siempre he sido leal a Antonio".

Precisamente, Cuerva adelanta este lunes el posicionamiento de su patronal de cara a la negociación de la subida del salario mínimo interprofesional para este 2025, que se retoma este miércoles con la propuesta del Ministerio de Trabajo de un 4,4%.

Gerardo Cuerva, presidente de esta patronal, considera que "las empresas no están para más y más subidas de costes". Además, critica la iniciativa como una forma de "intervencionismo del Gobierno", puesto que, a su juicio, los incrementos salariales deberían abordarse en el entorno de la negociación colectiva, exclusivamente.

Fernando Sánchez / Europa Press Yolanda Díaz carga contra Antonio Garamendi por oponerse a la subida del salario mínimo: "Cobra 25 veces el SMI"

Además, añade que, a día de hoy, no hay una memoria económica que acompañe al incremento y cuál va a ser su impacto en el tejido productivo. Con todo, los empresarios se van a sentar a negociar con el Gobierno para abordar esta cuestión. Esto sí, Cuerva avisa de que no aceptarán un "trágala".