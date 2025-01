Díaz acusa a Cuerpo de bloquear la reducción de jornada y Economía dice que "es falso y que quiere analizarlo"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha confirmado este miércoles que Carlos Cuerpo ha bloqueado la tramitación de la reducción de jornada laboral por la vía de urgencia. El Ministerio de Economía ha remarcado que "es falso y que quiere garantizar un debate a fondo".

En declaraciones a Telecinco, Díaz ha explicado que "Economía ha enviado un escrito vetando el debate en el Consejo de Ministros".

Al respecto, la ministra ha enfatizado que le parece una situación "muy grave porque es un compromiso del Gobierno y forma parte de la investidura".

.@Yolanda_Diaz_, en #LaMiradaCrítica8E, tras el bloqueo del Ministerio de Economía a la reducción de jornada: "Es muy grave. Es un compromiso del presidente del Gobierno"



🔵 https://t.co/4RSiveXY7H pic.twitter.com/9gsR3c6C7Q — La Mirada Crítica (@miradacriticat5) January 8, 2025

"Yo no comparto la política basada en promesas incumplidas. No engaño a nadie. Estoy diciendo claramente que ayer el Ministerio de Economía respondió por escrito al Ministerio de Trabajo vetando este debate. Ayer escuchaba yo al ministro y decía que todos estamos de acuerdo en la reducción de jornada. No es verdad", ha subrayado Díaz.

La vicepresidenta segunda ha señalado que el PSOE "no quería la reducción de la jornada laboral". "Yo fui a un debate en la televisión pública en el que Pedro Sánchez, cuando yo digo que hay que reducir la jornada laboral, me dice, Yolanda, hay que tener los pies en el suelo, pero es verdad que hubo un acuerdo entre Sumar y el PSOE. Y es verdad que hay un acuerdo de diálogo social. Yo hasta antes de un mes de este trámite no pensé que iba a actuar así el PSOE, pero ya me consta por escrito", ha ha destacado.

Con todo, ha enfatizado que la reducción de la jornada laboral "es la medida más importante del país" y por ello se ha mostrado confiada en que saldrá adelante, para lo que, ha apuntado, hablará con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Respuesta de Economía

No obstante, el Ministerio de Economía ha remarcado que "es falso que haya bloqueado la tramitación urgente de la reducción de la jornada laboral, al contrario, dada su trascendencia e importancia ha dispuesto que pueda ser tratado en la primera reunión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos en la que sea posible".

Asimismo, ha subrayado que "debido a la relevancia económica de la iniciativa, con implicaciones en todos los sectores económicos, el Ministerio de Economía quiere garantizar un debate y análisis a fondo con la participación de todos los ministerios económicos".