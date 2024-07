Esta es la empresa que busca trabajadores con urgencia y que ofrece sueldos de 3.250€ con opción de teletrabajo

Buscar trabajo es una tarea que no le resulta sencilla a muchas personas. No es un proceso fácil si no sabes bien cómo moverte dentro del mercado. Por eso, lo mejor es dejarte aconsejar por los profesionales del sector para dar los pasos correctos, no perder tiempo e intentar aumentar las posibilidades de éxito.

Una de las mejores formas de encontrar trabajo es intentar dirigirse a las más grandes empresas de los diferentes nichos del mercado y buscar en sus portales de empleo. Por ello, acudir a grandes corporaciones como Indra, Mapfre o Banco Santander es una buena manera de encontrar un buen trabajo.

Ahora, estas tres compañías, junto a otras muchas, tienen abierto un proceso de selección de candidatos para reforzar su plantilla. Todas ellas necesitan contratar nuevos trabajadores de forma urgente y para eso están buscando candidatos llegando a ofrecer sueldos que superan de manera amplia los 3.000 euros.

¿Qué empresas buscan trabajadores?

El mercado laboral se mueve en España. Aunque muchas personas no lo crean, hay oportunidades de empleo para aquellas personas que estén en situación de desempleo o para quienes quieran o necesiten un cambio de aires. Pero para encontrar estas oportunidades es necesario saber dónde buscar y hacerlo bien.

Una de las empresas que en estos momentos está buscando empleados ofreciendo condiciones muy interesantes es Indra. La compañía necesita reforzar varios de sus sectores empresariales y por ello ha lanzado varias vacantes que reforzará, presumiblemente, este verano.

Consultor sénior SAP Finanzas en Madrid: oferta para jornada completa. Se piden experiencia de 4 años y un nivel alto de inglés.

Cuatro trabajadores REACT Desarrollador sénior Front End en Madrid: se pide experiencia de 3 años y tener Ciclo Formativo de Grado Medio.

T écnico de soporte telefónico: se pide experiencia de un año.

de soporte telefónico: se pide experiencia de un año. Programador sénior JAVA / hibernate J2EE (DB2) con teletrabajo al 100%, con FP de Grado Medio en Informática, experiencia de al menos 2 años.

Como se puede ver, para muchos de estos trabajos piden experiencia previa, así que esta sería la condición menos favorable, ya que en algunos casos el bagaje acumulado que se reclama llega a ser de hasta cuatro años. Sin embargo, como condiciones favorables, además de los elevados sueldos, está la posibilidad de incorporar a la jornada una cuota de teletrabajo.

Todas las ofertas que se plantean son para contrato indefinido y la empresa se encarga de otorgar las herramientas necesarias para desempeñar la labor que se demanda. Por ello, se ofrece ordenador de última generación completamente gratis.

Otra de las empresas que está buscando trabajadores de manera insistente es el Banco Santander. En esta empresa, los puestos que se necesitan cubrir son principalmente de atención al cliente, prevención de riesgos laborales, departamento cooperativo, data science, ciberseguridad y programación.

P ublic Cloud Governance Specialist - Santander Digital Services en Boadilla del Monte (Madrid): se pide Grado Universitario y se valora positivamente tener máster y aportar alrededor de 3 años de experiencia.

Cloud Governance Specialist - Santander Digital Services en Boadilla del Monte (Madrid): se pide Grado Universitario y se valora positivamente tener máster y aportar alrededor de 3 años de experiencia. Analista de datos junior : se pide conocimiento de inglés y se valorará la experiencia previa a partir de 1 año y conocimientos de Python y Pyspark.

System Squad Leader (SGT) en Boadilla del Monte (Madrid): se piden 5 años de experiencia previa.

L oan IQ Business Analuyst en Málaga: se pide 5 años de experiencia y Grado Universitario.

IQ Business Analuyst en Málaga: se pide 5 años de experiencia y Grado Universitario. Experto en ciberseguridad Vendor Risk Analyst (Aquanima) en Boadilla del Monte: se piden 2 años de experiencia mínima.

Para la mayoría de estos empleos, las ofertas de contrato que hay sobre la mesa son de grandes cantidades de dinero. De hecho, muchas de ellas llegan hasta rondar los 39.000 euros anuales. Por último, la otra empresa que en estos momentos está buscando empleados es Mapfre.