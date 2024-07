Garamendi carga contra Díaz por la reducción de jornada: "Hemos planteado de todo y no nos han escuchado"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha indicado este martes que la patronal ha planteado "de todo" en relación a la negociación para la reducción de jornada y el Gobierno no les ha escuchado "en nada", por lo que ha acusado al Ejecutivo de "monólogo social".

Garamendi, en declaraciones a los medios antes de asistir a un desayuno informativo del presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, ha afirmado que el Gobierno no les ha dejado plantear "absolutamente nada" y ha señalado que si la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quiere llevar adelante "su norma" porque le "obliga su pacto", pues la CEOE "no tiene más que decir".

"Tenemos la libertad de decir que no nos gusta, eso no es una burla, parece que solo puedes ser buena persona si dices lo que le gusta. El Gobierno tiene la facultad de plantear los temas que tiene que plantear, pues que lo haga", ha reiterado Garamendi.

En este sentido, el líder de la patronal se ha preguntado si no era ayer cuando se iba a cerrar la negociación, después de que el Ministerio de Trabajo diera una semana de plazo a la CEOE para presentar por escrito su propuesta, plazo que concluyó en la reunión mantenida ayer.

"¿No era ayer? ¿Por qué una semana más? Que lo hagan ya", ha llegado a decir Garamendi, que ha reprochado al Gobierno haber planteado "de todo" y no haberles escuchado "en nada".

Unai Sordo

Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha acusado este martes a la CEOE de "no estar dispuesta" a pactar la reducción de jornada, por lo que ve difícil que se pueda llegar a un acuerdo con la patronal, a pesar de que se ha mostrado convencido de que mejorará la productividad de las empresas.

Sordo, en declaraciones en RNE recogidas por Europa Press, ha afirmado que los sindicatos han intentado llegar a un acuerdo con la CEOE y así se negoció en una mesa bilateral paralela a la del Gobierno, pero ha lamentado que ha sido "imposible" avanzar porque la patronal todavía no ha dicho que esté de acuerdo con reducir la jornada. "Y claro, bajo sus parámetros, pues no hay posibilidades de acuerdo en este momento", ha reiterado.

Unai Sordo, secretario general de CCOO, en la mesa redonda 'El diálogo social' durante la primera jornada del Wake Up, Spain 2024! 'Las grandes oportunidades de España en una Europa en cambio' Rodrigo Mínguez / EL ESPAÑOL

"Me da a mí que (la CEOE) no está dispuesta a pactar nada, y entonces nuestra exigencia al Gobierno va a ser que tire para adelante, no con un decreto, sino con un proyecto de ley para que sea avalado parlamentariamente por una mayoría, porque si no, no sale, evidentemente, y creo que es el momento de hacerlo", ha reiterado Sordo, aunque ha lamentado que "la CEOE se está tirando al monte en esta negociación".

En cualquier caso, ha afirmado que "evidentemente" sería "más positivo" que estuviera la patronal en este acuerdo, dado que es más sencillo después su traslado a los convenios. "Si la patronal firma ese acuerdo, pues es más sencillo", ha apuntado Sordo, que ha añadido que son "muchos los extremos" que hay que llevar a la negociación colectiva y por eso sería "bueno" que se hiciera con un consenso previo entre sindicatos y organizaciones empresariales.

A su juicio, la reducción de jornada hay que plantearla en perspectiva de medio y largo plazo, ya que el reto de España no es solo crear más puestos de trabajo sino modificar la estructura productiva del país. En este contexto, ha destacado que se ha demostrado que subiendo el SMI no se han destruido "cientos de miles de puestos de trabajo" y ha indicado que reducir la jornada va a permitir que la productividad de las empresas del futuro "no se vincule tanto a jornadas extenuantes como a trabajar mejor".

"Y yo creo que esto es bueno para una economía en el medio y en el largo plazo. Por tanto, creo que es el momento de ser valientes, reducir la jornada", ha reiterado Sordo, que ha apostado por dar más tiempo libre a los trabajadores distribuyendo mejor el tiempo de trabajo.