Esta es la mejor oferta de trabajo del verano: sueldos de 3.000€, comida gratis y todo el día disfrutando del mar

El verano es un momento del año muy particular por muchos aspectos. Para casi todos supone una época en la que hace un pequeño receso, buscar un merecido descanso y darse unas vacaciones. Es cuando más calor hace y cuando más duro se nos hace estar en el trabajo, ya sea en una oficina, en una clase o incluso al aire libre.

Es por ello que el verano no solo es momento de buscar ese merecido descanso, también es la oportunidad perfecta para encontrar la oferta laboral soñada. Y es que en verano podemos hallar algunas vacantes realmente interesantes. Una de las más particulares es la que ofrece en estos momentos la empresa Amplia Talents.

Esta compañía busca personal para trabajar en cruceros de lujo este verano con unas condiciones realmente impresionantes. Sueldos que alcanzan los 3.000 euros, la posibilidad de alimentarse totalmente gratis y trabajar siempre con vistas al mar y disfrutando de las bondades del buen tiempo y de un clima agradecido.

¿En qué consiste la oferta?

Cada vez que se acerca el verano surgen ofertas de este tipo. Por ello, si nuestro sector es el turismo o si queremos probar algo nuevo, debemos estar muy atentos a este tipo de vacantes. En este caso, la oferta la presenta la empresa Amplia Talents, la cual busca personal para entrar a trabajar en un crucero.

No se trata de un crucero cualquiera, sino que es un barco de absoluto lujo. Por ello, los salarios van acorde a este alto standing. Para los mejores casos, no bajan de los 3.000 euros e incluyen la posibilidad de comer gratis en los servicios del barco, por lo que no tendremos que gastar dinero en destinarlo a estos menesteres y más podremos ahorrar.

Por otro lado, el alojamiento es gratuito, por lo que las condiciones son realmente ventajosas. Con este crucero tendremos la oportunidad de surcar los mares más espectaculares de Europa. La firma pretende encontrar empleados con cierta prontitud ya que tiene algunas urgencias para cerrar su plantilla y por ello ha reunido unas condiciones tan excepcionales.

La compañía Amplia Talents ha sacado a concurso hasta 50 vacantes para reforzar la tripulación de varias flotas de cruceros para puestos que no requieren una gran cualificación. Desde servicio de limpieza hasta chefs pasando por simples asistentes de cocina. Pero todo en un entorno espectacular y siempre disfrutando del mar.

El único requisito imprescindible es tener experiencia previa en empleos similares, así como un buen nivel de inglés, especialmente para aquellos que vayan a ser mozos. Para aquellos que vayan a ocupar puestos dentro de sectores como saneamiento o gastronomía no será necesario tener un conocimiento del idioma tan amplio.

Las condiciones de este empleo, además de las ya expuestas de altos salarios, comida gratis y alojamiento, incluyen contratos fijos-discontinuos. Además, estas ofertas también incluyen el viaje de ida y vuelta y dos semanas de vacaciones pagadas cada dos meses.

Los sueldos, que pueden llegar hasta los 3.000 euros con cierta facilidad, parten en un principio desde los 1.300 euros y van creciendo progresivamente. Además, la empresa también permite quedarse con las propinas, que suelen ser habituales y muy generosas.