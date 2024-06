Pepe Álvarez (UGT) cierra filas con la CEOE: "Representa de manera clara al empresariado de nuestro país"

Pepe Álvarez ha cerrado filas con la patronal CEOE-Cepyme ante la modificación por la puerta de atrás de la composición del Consejo Económico y Social (CES). El secretario general de UGT ha señalado que las organizaciones empresariales en España "ya están dignamente representadas" en el diálogo social. "Representa de manera clara al empresariado de nuestro país", ha insistido el líder ugetista.

Álvarez ha criticado así la inclusión de patronales como Conpymes o Pimec dentro del CES que el Gobierno ejecutó el pasado mes de mayo a través del real decreto ley de la reforma del subsidio por desempleo.

"Todo lo que tiene que ver con la representación empresarial necesita un debate con las organizaciones empresariales, porque nosotros (los sindicatos) queremos organizaciones empresariales fuertes, con las que podamos interlocutar y llegar a acuerdos sólidos", ha sentenciado el secretario general de UGT.

Durante su participación en un desayuno informativo, Álvarez también se ha referido a otro aspecto que el Gobierno incluyó junto a la reforma del subsidio: la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales. "Es un tema que tendría que haber ido a la mesa de diálogo social. Nos gusta resolverlo en el marco de la concertación", ha apuntado.

Sin embargo, ha señalado que en España existe la "mala costumbre" de "subir los decibelios" sobre cuestiones donde no es necesario. Asimismo, Álvarez ha recordado que la prelación de los convenios territoriales estuvo vigente hasta la reforma laboral de 2012.

Financiación singular

Preguntado por la "financiación singular" que el Gobierno ha ofrecido a Cataluña tras las exigencias de ERC, el líder de UGT ha pedido "dar tiempo al tiempo". Así, Álvarez ha indicado que prefiere esperar a saber en qué se traduce esa propuesta antes de hacer una valoración más profunda.

Con todo, sí ha señalado que "es evidente que la reforma del sistema de financiación tiene que abordarse" porque, ha indicado, no conoce ninguna comunidad autónoma que crea que recibe la financiación que necesite. Asimismo, ha señalado que "no hay ninguna comunidad que no tenga ninguna singularidad".