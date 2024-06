Buenas noticias para los desempleados: este es el motivo por el que sube el subsidio en el mes de junio

Los subsidios por desempleo se han convertido en una ayuda indispensable para muchos españoles. Un aporte económico indispensable para llegar a fin de mes para las personas o familias que tienen a alguno de sus miembros en el paro o en puestos de trabajo precarios y temporales.

Esta ayuda es aportada por el Servicio Público de Empleo Estatal, el organismo al que debemos acudir siempre que queramos buscar trabajo y que no sepamos hacia donde encaminar nuestros pasos. Sin embargo, no está disponible para todo el mundo, ya que hay que cumplir algunos requisitos.

El más importante es que no podemos rechazar ofertas de trabajo o cursos de formación que se consideren adecuados. Pero el SEPE tiene ahora una buena noticia para los más despitados y es que para aquellos que puedan cobrar el subsidio por desempleo, recibirán más dinero durante el mes de junio por una cuestión muy particular que aún muchos desconocen.

¿Por qué sube el subsidio en junio?

Aunque muchas personas no lo crean, el subsidio por desempleo tendrá un extra este verano. No será un plus propiamente de la época estival, si no que será una subida aprobada por las instituciones que entra en vigor concretamente durante el mes de junio. Este es el motivo real de esta subida que tan bien recibida será.

La segunda semana del mes de mayo el Gobierno de España sacó adelante la reforma de los subsidios con el apoyo de los sindicatos y sin el brazo a torcer de la patronal. Unos cambios que afectaban a más de medio millón de personas en el país y que verán sus primeros efectos durante este mes.

Una de las principales novedades es que quedan incluidas aquellas personas que cobran el subsidio de desempleo para mayores de 52 años. Pero sin duda alguna, la reforma más celebrada es el aumento en la cuantía de la ayuda. A partir de este mes de junio, aumentará hasta el 95% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, más conocido como IPREM.

Así pues, pasará de los 480 euros actuales hasta los nuevos 570 euros al mes. Un dinero que se recibirá durante los primeros seis meses de cobro. Después, esta cantidad cae hasta el 90% del IPREM, es decir, 540 euros mensuales, para completar el primer año de recepción. Por último, desciende hasta el 80%, el valor que se cobraba hasta ahora, lo que resta del periodo que sigue en vigor la prestación.

Esta medida no solo afecta al subsidio por desempleo, también incluye otras ayudas como los subsidios para personas víctimas de violencia de género o de abusos, así como para emigrantes retornados. Hay que puntualizar que aunque la reforma incorpora la ayuda para mayores de 52 años dentro de la nueva reforma, esta se mantiene en el 80% del IPREM.

¿Cuándo se cobra el nuevo subsidio?

Para las personas que se encuentran pendientes de esta actualización del subsidio por desempleo, deben saber que les queda muy poco tiempo de espera. A pesar de que varíe la cuantía, no se modifica el momento de cobro. Por ello, como viene siendo habitual, el SEPE seguirá abonando esta ayuda el 10 de cada mes.

Así pues, el nuevo subsidio por desempleo de 570 euros mensuales llegará a la cuenta corriente de sus beneficiarios el próximo lunes 10 de junio si todo va bien. Una fecha que solo sufre variaciones en algunos bancos si ese día 10 cae en festivo.