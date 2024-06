Malas noticias para los parados: el SEPE deja de pagar el subsidio por desempleo a estas personas

El Servicio Público de Empleo Estatal es una institución que tiene una gran importancia en España. Se trata del organismo que ofrece ayuda a las personas que se encuentran en paro y, sobre todo, en búsqueda activa de un empleo. Esta condición es indispensable. Sin embargo, en ocasiones, el SEPE también tiene malas noticias para la población.

Así sucede ahora con la retirada del subsidio por desempleo, una decisión tomada para beneficiar a aquellos que realmente sí son merecedores de percibir esta ayuda tan necesaria. Esta bonificación está destinada a ayudar a personas que no tienen trabajo o que tienen un empleo precario e incluso temporal.

Ahora, el Servicio Público de Empleo Estatal ha dado a conocer algunas razones por las cuales no permite cobrar el subsidio por desempleo a todas las personas que no tienen trabajo. Y es que hay algunas personas que pretenden recibir esta ayuda mientras rechazan ofertas que no son de su interés.

¿Por qué puede el SEPE retirar el subsidio?

El subsidio por desempleo es una ayuda del Servicio Público de Empleo Estatal que está destinada a personas en paro y que pasan auténticas dificultades. Sin embargo, este organismo ha percibido que algunas personas se benefician de esta ayuda cuando en realidad deberían no hacerlo.

Por ello, ahora el SEPE informa de que aquellas personas que rechazan un empleo, podrían perder su subsidio. Si los motivos por los cuales no aceptan este trabajo son insuficientes, recibirán esta contundente penalización. Y es que, algunas personas rechazan empleos por cuestiones como tener que cuidar de sus hijos o tener que estudiar.

Para el SEPE, estas excusas no son válidas y esta medida forma parte del compromiso de actividad que deben cumplir todos los desempleados que cobren una prestación, ya sea contributiva o un subsidio. Las personas que se encuentran sin trabajo o que están realizando cursos de formación están obligadas a aceptar 'colocaciones adecuadas' y a participar en acciones que aumenten sus posibilidades de encontrar un empleo. Una de las más útiles suele ser la Formación Profesional.

El SEPE también explica que 'una colocación adecuada' es "aquella que se ajusta a las capacidades profesionales, experiencia y formación del trabajador, así como a las condiciones laborales y económicas de la oferta". Rechazar alguna de estas ofertas sin causa justificada se considera una infracción grave y puede conllevar la pérdida de la prestación por desempleo.

La primera vez que esto se produce, la sanción de la pérdida de la prestación de desempleo es de tres meses. Si se repite, esta aumenta a los seis meses, pudiendo ser de carácter definitivo si se reincide en la infracción. Sin embargo, siempre puede haber excepciones para esta cuestión.