Atención a la oferta de empleo perfecta: sueldo de 3.000 euros y 'casa' gratis para trabajar en un crucero en Suiza

El universo de las ofertas de empleo cada vez está más marcado por la varita de la imaginación. Y es que a la hora de buscar trabajo podemos encontrar oportunidades de todo tipo. Sin embargo, uno de los grandes denominadores comunes es que fuera de España hallamos las ofertas más interesantes.

Se podría decir que lo menos positivo de estas vacantes es tener que abandonar nuestro país. No obstante, si esto no supone una desventaja, si no un impulso para ese cambio que estamos meditando, aquí podemos encontrar esa pizca de motivación que necesitamos. En el extranjero puede estar nuestro futuro.

Por ello, ahora rescatamos una oferta de trabajo que, solo por sus condiciones, ya supone una oportunidad inmejorable para casi cualquier persona. Desde Suiza llega una gran bolsa de empleo para trabajar en varios cruceros y con sueldos de hasta 3.000 euros. Este podría ser el trabajo de tus sueños.

¿Qué hay que hacer en estos empleos?

Suiza es un país cuyo mercado laboral es de los más estables del mundo. Además, ofrece oportunidades únicas como esta de la que venimos a hablar ahora. Se trata de una gran oferta de trabajo para pasar buena parte de tu tiempo en cruceros de entre 4 y 5 estrellas, algo con lo que seguramente hayamos soñado todos alguna vez.

Sin embargo, la diferencia es que ahora te pagarán por ello. Y muy bien de hecho. Ya que se ofrecen sueldos de hasta 3.000 euros. La oferta nace de una agencia de colocación internacional que hace las veces de ETT y que está buscando reforzar su personal con hasta 40 nuevos empleados.

Estas ofertas están destinadas para trabajadores del sector de la hostelería de cara a la temporada fuerte de este año 2024. Además de los grandes sueldos que oferta, la empresa contratadora cubre los gastos de manutención y da la posibilidad de vivir una experiencia única a bordo de uno de los cruceros más espectaculares y lujosos del mundo.

La compañía en cuestión que está llevando a cabo el proceso de selección es Amplia Talents y necesita personal para reforzar puestos como los de camarero, chef, cocinero y ayudante para diferentes sectores. Para todos estos empleos se pide un mínimo de experiencia previa demostrable y, sobre todo, tener conocimientos de inglés, ya que es fundamental para comunicarse con el resto de la tripulación y de los clientes del barco.

La bandera de Suiza en una embarcación iStock

Los contratos, por el momento, son temporales, arrancando en el próximo mes de abril y perdurando hasta diciembre. Por si fuera poco, se ofrece la posibilidad de tener hasta dos semanas de vacaciones cada dos meses para poder regresar a España y así ver a la familia y amigos. En la empresa son conscientes de que muchas personas de su personal proceden de diferentes países y por ello ofrecen esta flexibilidad.

Este tipo de ofertas suponen una oportunidad inmejorable para aquellos que quieren pasar unos meses ahorrando un buen dinero, ya que aquí no tendrán que hacerse cargo de gastos como la comida o la casa. Todo corre a cargo de la empresa. Y además gozarán de sueldos que hoy en día en España son casi imposibles de encontrar, y menos en el sector hostelero.

Para poder participar en el proceso de selección bastará con ponerse en contacto con el departamento de recursos humanos de la empresa y enviar el documento de solicitud de empleo. También se podrá adjuntar el curriculum vitae del trabajador con todos los cursos y certificados de formación. Y después será momento de esperar si este trabajo soñado puede cambiarte la vida.