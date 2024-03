Trabajo quiere marcar el paso en la reducción de jornada más allá de las negociaciones entre patronal y sindicatos

El Ministerio de Trabajo no quiere quedarse fuera de las negociaciones para la reducción de jornada. Aunque la cartera de Yolanda Díaz aviva el debate mediático, los agentes sociales optaron desde el primer momento por blindar su espacio de diálogo social. Más de un mes después de la primera mesa, tanto la patronal como los sindicatos siguen defendiendo la vía bipartita para avanzar hacia un consenso.

La reducción de jornada por ley es uno de los compromisos de PSOE y Sumar para esta legislatura y eso no pasa desapercibido en la mesa de diálogo. "Hoy no estaríamos hablando de la reducción del tiempo de trabajo si no hubiera habido un programa de Gobierno que lo sitúa en 37,5 horas semanales (en 2025)", admitió el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, esta semana en el III Foro Económico Español Castilla-La Mancha.

Sin ese impulso del Ejecutivo, sobre todo de Yolanda Díaz, Álvarez ve complicado que la negociación colectiva de los convenios hubiera podido llevar la jornada por debajo de los límites actuales, con muchos convenios en 38,5 horas semanales. "El tiempo de trabajo se ha reducido muy poquito en nuestro país", reconoció.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en el III Foro Económico Español Castilla-La Mancha. Rodrigo Mínguez EL ESPAÑOL

Más allá de ese agradecimiento al Gobierno, el líder sindical prefiere que "haya un acuerdo con la CEOE" para presentar un texto completo a Trabajo. "No tengo ninguna duda de que el Gobierno va a decir que ok", vaticinó.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, que intervino en el mismo foro, aunque en una entrevista grabada, da por hecho que se conseguirá acordar la reducción de jornada con el Gobierno, e invita a los empresarios a sumarse. Para el líder sindical el matiz está en que vaya más allá de los convenios y se reduzca por ley.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, en el III Foro Económico Español Castilla-La Mancha. Rodrigo Mínguez EL ESPAÑOL

Los empresarios son los más reacios a la entrada del Gobierno en las negociaciones. La patronal quiere trabajar de tú a tú con los sindicatos y esgrime el buen resultado que, a su juicio, está dando la negociación colectiva de cada convenio.

"Sin presión de fuera" es como quieren sentarse en la mesa de diálogo social, como dijo en el Foro el presidente de ATA, Lorenzo Amor. Ese "fuera" no apuntaba a otra persona que a Yolanda Díaz. "El diálogo bipartito está dando más frutos que el tripartito. Es importante que ese diálogo avance", añadió para no dejar dudas de la destinataria de su mensaje.

Jornada máxima

El único punto de consenso claro entre Trabajo, patronal y sindicatos es que muchos convenios colectivos ya tienen la jornada máxima pactada en 38,5 horas semanales. Sin embargo, el máximo legal en el Estatuto de los Trabajadores sigue fijado en 40 horas a la semana.

El empeño de Díaz, compartido por los sindicatos, es que la ley cambie, que esas 40 horas de una norma redactada en el siglo XX se adecúe al siglo XXI. Esa plasmación legislativa es la que la patronal no ven tan necesaria.

"Déjennoslo hacer a nosotros", parafraseó la ministra a los empresarios este jueves, en un acto previo al 8M. "No, no", se respondió a sí misma.

Díaz insistió en que el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores establece una jornada máxima por ley y es ahí donde quiere atacar. El Gobierno se ha comprometido en reducir la jornada a 38,5 horas este 2024 y a 37,5 horas para el próximo año, pero en el Estatuto se pasará directamente al objetivo de 2025.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Matías Chiofalo Europa Press

"Después, voluntariamente, hagan lo que quieran, pero cumplamos con la ley", manifestó la vicepresidenta segunda. Primero, reducción de jornada y, ya en ese nuevo marco, negociación de convenios colectivos, vino a decir Díaz.

La rebaja de las horas laborales semanales es un compromiso del Gobierno de coalición y de la propia formación de Díaz, Sumar, que se ha propuesto que esta sea la legislatura del tiempo. Además, la ministra tiene un segundo objetivo con esta medida: subir los salarios.

"La filosofía es que queremos tener salarios europeos. Si reducimos la jornada y mantenemos la retribución, estamos subiendo los salarios en nuestro país", explicó la vicepresidenta segunda en un acto con mujeres 'Currantas'.

En la semana del Día Internacional de la Mujer, denunció "la pobreza de tiempo" que padecen las mujeres, que a veces llegan a tener "una triple jornada laboral". Por eso, defendió que la reducción de jornada es "absolutamente feminista".