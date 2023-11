UGT evita dar una horquilla de subida del SMI y descarta incrementos inferiores al 4%

UGT no tiene cerrada todavía su propuesta de subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El secretario general del sindicato, Pepe Álvarez, ha descartado, por el momento, dar una horquilla de revalorización, aunque ha advertido de que UGT no pedirá menos de un 4% para 2024.

Álvarez ha comentado este viernes a los medios que existen "algunos parámetros" para solicitar al Gobierno un incremento mayor al 2,9% que proponen los empresarios. Entre ellos, el líder sindical ha citado la revalorización de los salarios por convenio, el precio de los alimentos o el 60% del salario medio, como recomienda la Carta Social Europea.

En cuanto a los salarios por convenio, Álvarez ha insistido en que están "por encima del 4%". Si se atiende el precio de los alimentos, el secretario general de UGT apunta que "están por encima del 10%".

"Los trabajadores con SMI utilizan con toda seguridad los elementos que han subido más que el IPC", ha recalcado.

No obstante, Álvarez tampoco ha querido confirmar que el 10% vaya a ser la petición sindical. "Yo he situado algunos parámetros que están ahí y no podemos obviar", ha precisado.

Además, el sindicato insiste en que el SMI equivalga al 60% del salario medio español. UGT ha denunciado en varias ocasiones las deficiencias en la medición de esa referencia, que, a su juicio, es superior a la oficial. "Lo pinten como lo pinten, el 60% del salario medio está en 1.200 euros", ha subrayado.

Los agentes sociales desconocen todavía cuándo les citará Yolanda Díaz, pero Álvarez ha invitado al resto de intervinientes en el diálogo a acudir "con la mente abierta".

"Me parece que si se quiere llegar a un acuerdo, hay que ir con la mente abierta. Nosotros vamos a ir con la mente abierta, pero en ninguna caso lo que he dicho está por debajo del 4%", ha resumido.

