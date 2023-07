El 61% de las empresas pronostica que la evolución del empleo en 2023 será peor que en 2022, según Adecco

Las perspectivas laborales de las empresas para este 2023 se alejan de los pronósticos de los organismos internacionales y de las proyecciones del Gobierno. A pesar de que la afiliación roza los 21 millones de cotizantes y el paro bajó de los 2,7 millones en junio, un 60,93% de las compañías cree que la evolución del empleo este año será peor que en 2022.

El optimismo desaparece en la XXVI edición del Informe Infoempleo Adecco: Oferta y Demanda de Empleo en España. Sólo un 6,62% de las empresas encuestadas prevé una mejora de la situación laboral en los próximos meses y para un 32,45% el empleo seguirá la misma tendencia que en el último ejercicio. Así, la mayoría restante es pesimista respecto al futuro inmediato del mercado laboral.

Las empresas encuestadas apuntan a la reforma laboral como uno de los principales obstáculos para su crecimiento. La nueva normativa, pactada a finales de 2021 entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal, entró en vigor de forma plena a partir de abril de 2022, cuando cumplieron los tres meses de la vacatio legis para su aplicación.

Los efectos de esa legislación en las empresas comienzan a notarse ahora, cuando ya ha pasado más de un año de su aplicación. El 43,71% de las compañías que participan en el informe sostiene que la reforma laboral supone un freno para su crecimiento.

Sin embargo, esa no es su única preocupación en materia de recursos humanos. Un 43,05% de las empresas tiene dificultades para encontrar perfiles acordes con sus necesidades y a un 22,52% de las compañías les inquieta el absentismo laboral.

Despidos y ERTE

A pesar de los recelos sobre la evolución del empleo, la mitad de las empresas (50,99%) mantendrá la plantilla como está ahora. El resto de este segundo semestre se presenta con perspectivas de crecimiento para un 31,79% de los encuestados, que afirman que realizarán contratación en esta segunda parte del año.

El nuevo empleo se creará en áreas como comercial y ventas, ingeniería y producción, administración y servicios generales y atención al cliente, según consta en el informe de Adecco.

No todas las empresas comparten esta visión para el futuro. Más de un 17% de los encuestados se plantea ya despidos, recortes salariales o la acogida a un ERTE.

En concreto, el 11,92% avanza que hará despidos dentro de su plantilla. Un 3,97% mantendrá el número de sus empleados, pero les rebajará el sueldo. Además, el 1,32% restante asegura que solicitará entrar o ampliar los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) o Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

La segunda parte del año no pinta más halagüeña para los autónomos. El 86,46% de los trabajadores por cuenta propia descarta contratar personal antes del cierre de 2023. El 44,79% no lo hará porque no lo necesita, pero un 26,04% no podrá contratar porque su actividad ya está en recesión, y un 15,53% por exceso de costes.

Sólo un 10,42% planea reclutar más personal. En cuanto a los despidos, el porcentaje es mejor que en el caso de las empresas, aunque, de igual manera, un 3,13% prevé reducir su plantilla por los malos resultados económicos que tuvo el año pasado.

Optimismo entre los trabajadores

La cautela de los empresarios ante el futuro del empleo contrasta con la visión de los trabajadores. Un 51,97% de los empleados consultados sostiene que no teme quedarse sin empleo a lo largo de 2023.

El hecho de que confíen en mantener su trabajo no implica que la evolución del mercado laboral vaya a ser positiva. De hecho, un 43,58% augura un peor comportamiento este año, 17,35 puntos por debajo de la previsión de las empresas.

Por el contrario, un 36,85% espera que el mercado laboral siga una tendencia similar al de 2022. El porcentaje más reducido queda entre los que creen que será mejor, sólo un 19,57% de los encuestados.

La confianza en el empleo desaparece entre los parados. Un 41,95% de los profesionales que buscan trabajo piensa que tienen pocas posibilidades o ninguna de encontrarlo. Sólo un 41,61% cree surgirán algunas posibilidades, pero pocas.

Un hombre se dirige a una oficina del SEPE. Jesús Hellín Europa Press

La edad se ha convertido en el principal obstáculo para los que buscan trabajo. El 40,66% cree que esto es un problema, frente al 29,70% que daban esa respuesta en 2020. "Parece que el edadismo laboral ya es un mal endémico en nuestro país", avisa el informe de Adecco.

Entre las barreras de acceso al mercado de trabajo, un 13,28% responsabiliza al estado general de la economía este año. Un 11,9% de los parados entrevistados por Adecco considera que las empresas no buscan perfiles como el suyo y un 7,16% opina que les falta experiencia.

Semana de cuatro días

Ni la convocatoria de ayudas por parte del Gobierno ni los pilotos en algunas comunidades autónomas convencen a las empresas a la hora de instaurar la semana laboral de cuatro días. La reducción de la semana laboral es parte del debate e incluso ha estado en la agenda de la campaña electoral, pero las compañías se resisten.

El 73,51% de las empresas consultadas en el informe de Adecco ven inviable esta opción. Tampoco parece una realidad para los autónomos, ya que el 61,46% lo descarta.

La razón principal para oponerse a su implantación es la falta de margen de beneficio para mantener los salarios con mejor jornada, según el 41,53% de las organizaciones encuestadas. El director de The Adecco Group Institute, Javier Blasco, explica EL ESPAÑOL-Invertia que la semana laboral de 32 horas es "muy complicado" ya que España carece de "niveles de productividad equiparables a otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)".

"Unido al escaso margen en las cuentas de resultados de la mayoría de las empresas para encajar el coste de cinco días con el trabajo de cuatro hace que esta propuesta sólo parezca viable en algunas empresas donde la digitalización permita ese exceso de productividad y amortizar horas de trabajo", precisa Blasco.

El director de The Adecco Group Institute tampoco ve recomendable que la reducción de jornada se haga por ley, ya que rompería con el diálogo social y no resultaría viable económicamente para las empresas. En su opinión, los avances en organización del tiempo de trabajo "van más por modelos de flexibilidad que por reducción de un día de trabajo".

Frente a la opinión de las empresas, el 66,59% de los trabajadores sí ve posible la semana de cuatro días con el mismo salario. También se extiende esta percepción entre los desempleados, como muestran las respuestas del 50,69%. Entre aquellos que no ven factible la semana laboral de cuatro días, la causa es que la empresa no está por la labor de implantarla.

Sin teletrabajo

Si bien la semana laboral de cuatro días no se ha implantado de forma extendida en España, el teletrabajo sí fue una realidad durante la pandemia. Durante aquellos meses, parecía que el trabajo a distancia había llegado para quedarse, pero tres años después los datos dicen lo contrario.

Adecco recurre al Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (Ontsi), adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que sostiene que durante 2022 el teletrabajo en España alcanzó al 12,5% de los trabajadores, un punto menos que en 2021. En total, se calcula que unas 2.563.000 personas trabajaban a distancia a finales del año pasado.

El Informe de Adecco va en la misma dirección. Un 66,23% de las empresas confirma que ya no ofrece a sus empleados la posibilidad de teletrabajar y un 31,79% dice que se debe a que la naturaleza de su actividad no se lo permite.

Frente a esas, un 33,77% de las compañías que mantuvo el teletrabajo en 2022. No obstante, solo un 3,97% lo hizo de forma íntegra. El resto ofreció turnos alternos para el equipo (19,21%) o facilitó el modelo de trabajo híbrido (10,60%).

Una persona teletrabaja en la cocina de su domicilio. Eduardo Parra Europa Press

Esta última es la opción favorita de los trabajadores, según el 46,59% de los consultados. El trabajo exclusivamente remoto solo convence a un 11,61% de los empleados, mientras que un 41,79% defiende la presencialidad total. Las respuestas de los asalariados también demuestran que el teletrabajo ha llegado a su fin, ya que el 72,69% no tuvo la posibilidad de trabajar a distancia en 2022.

El director de The Adecco Group Institute advierte de que sólo se puede hablar de "auténtico teletrabajo" cuando las personas cuentan con las condiciones idóneas y los equipos adecuados para ello. Por lo que el trabajo confinado durante la pandemia no responde necesariamente a un teletrabajo adecuado.

Blasco reconoce que en España existen "aproximadamente un 30% de puestos de trabajo 'teletrabajables'", pero existe "un clima poco atractivo para su mayor desarrollo". Entre las razones para frenar su impulso cita los mensajes disuasorios vinculados a los mayores costes, las campañas de fiscalización del teletrabajo por la Inspección de Trabajo y una arraigada cultura de 'presencialismo' y escasa productividad.

