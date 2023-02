Escrivá sube la indemnización por mutilaciones en accidentes de trabajo: 9.512 euros por perder la nariz

Cambio, y mejora, en las indemnizaciones que la Seguridad Social paga por determinados accidentes de trabajo. El Ministerio que dirige José Luis Escrivá está tramitando una orden para elevar las compensaciones que su Tesorería paga por lesiones, mutilaciones y deformidades "de carácter definitivo y no incapacitantes" sufridas durante la actividad laboral.



Según indica el borrador de orden en el que trabaja el departamento, y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia, estas indemnizaciones no se suben desde hace más de diez años (la orden anterior data de 2013). El aumento que se plantea para este año tiene como objetivo actualizarlas de acuerdo con los avances que el índice de precios al consumo (IPC) ha registrado desde entonces.



De media, esta subida implica elevar estas indemnizaciones en casi un 20%. Cabe recordar que estas compensaciones solo están establecidas para cuando estas mutilaciones o lesiones se produzcan como resultado de un accidente laboral, pero no generen incapacidades.





Listado de indemnizaciones. Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Lo cierto es que el listado de Seguridad Social recoge toda suerte de siniestros. Por ejemplo, una pérdida de sustancia ósea en la pared craneal, por la que se recibirían hasta 2.684 euros. También está prevista la amputación de una oreja (2.168 euros) o de las dos (4.588 euros). Con todo, la lesión por la que la Seguridad Social abona la mayor indemnización recogida en su listado tiene que ver con la parte frontal de la cara. Si hay pérdida de nariz, se abonan hasta 9.512 euros. [Escrivá recorta a un tercio el periodo de cotización para que las personas con discapacidad tengan jubilación anticipada] También se elevan a esta cantidad las "deformaciones en el rostro que afecten gravemente a la estética facial o impidan alguna de las funciones de los órganos externos de la cara". Por otro lado, la pérdida total del órgano genital y excretor masculino se paga a 8.158 euros, mientras que por la deformación de los órganos genitales externos de las mujeres se abonan entre 1.881 y 7.643 euros. Listado de indemnizaciones. Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Por la pérdida de las mamas, la Seguridad Social indemniza con 6.541 euros si son las dos (3.067 si solo es una). Mientras, un testículo perdido se paga a 3.402 euros. Si son los dos, se pagan 6.541 euros. La nueva tabla de indemnizaciones también recoge la posibilidad de perder dedos de la mano o del pie. La valoración de estas lesiones dependerá de si se trata del derecho o del izquierdo (y de si se es zurdo o no). Por el incremento de las compensaciones se va a producir un impacto presupuestario. Para 2023 estaban previstos unos 22,84 millones de euros para indemnizaciones. Con los cambios previstos por Seguridad Social, esta partida se elevará en 4,52 millones, hasta los 27,36 millones de euros.