Sordo avisa de una "ofensiva sindical" para evitar la devaluación de salarios

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha advertido este jueves de que emprenderán este año una "ofensiva sindical" para intentar evitar una devaluación los salarios, sobre todo pensando en los 10 millones de sueldos que quedan en España por renovar a través de la negociación colectiva.

Alcanzar un acuerdo "sería una gran noticia para nuestro país" porque "la gran batalla está en la negociación colectiva", ha insistido Sordo en declaraciones a los medios de comunicación recogidas por Efe tras asistir a un encuentro de los agentes sociales con la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.

Además, ha insistido en que "lo mejor para nuestro país sería tener un pacto de rentas amplio, un acuerdo entre agentes sociales que diera confianza a los trabajadores, a los empresarios y a los inversores, con una visión plurianual".

En esta línea, Sordo ha remarcado que esto va sobre la forma en la que se reparten los costes de la crisis entre salarios, beneficios empresariales y recursos públicos, y ha criticado que "las organizaciones empresariales han decidido que esa cuenta la paguen los salarios y los recursos públicos".

A esa ecuación se deben incorporar los beneficios empresariales "que son los más altos desde 2014", ha apuntado Sordo, quien ha añadido que el Gobierno "no ha sabido liderar ese pacto (de rentas) porque ha ido tomando medidas de forma unilateral".

Al encuentro también ha asistido el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, quien en declaraciones a los medios ha pedido a la CEOE que "no se oculte y diga si va a negociar o no, porque ahora está ausente".

Álvarez ha dejado claro que no hay ninguna novedad sobre la negociación colectiva porque no ha habido ninguna reunión y ha añadido que en el encuentro de hoy con el ministerio no se ha hecho referencia a este asunto.

