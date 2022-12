Garamendi replica a Díaz que es "falso" que conociesen el cambio en los ERE y niega motivos políticos en la ruptura

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha replicado este jueves a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que la patronal desconocía los cambios diseñados por el Gobierno a través de una enmienda a la Ley de Empleo que devuelve el control al Ministerio de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).

Cabe recordar que este ha sido el motivo por el que los empresarios han decidido romper relaciones con el Ministerio de Trabajo, al que han dejado de entender como un "interlocutor válido".

"Si se quieren hacer trampas y atajos, que se hagan si son legales, pero no hace falta que cuenten con nosotros porque no vamos a perder el tiempo en llegar a acuerdos que luego no se cumplen", ha destacado Garamendi a preguntas de los periodistas a su llegada al acto del 45 aniversario de la Confederación de Empresarios de Ourense recogidas por Europa Press.

Allí, el máximo responsable de la patronal estatal ha cargado contra el departamento que dirige la vicepresidenta Díaz, a la que acusa de "cambiar las reglas" de lo pactado en la reforma laboral, "el acuerdo más importante de la legislatura" elaborado "con vocación de futuro" y que ahora, según Garamendi, se modifica para introducir un cambio "anticonstitucional y que va contra la normativa europea".

"No puedo decir que la ministra no tenga capacidad de si (una ley) llega al Parlamento, poderla cambiar. Pero entonces no tiene mucho sentido que nos sentemos a negociar para que nos lo cambie al día siguiente", ha remarcado Garamendi, que ha insistido en que la patronal desconocía que el Gobierno planease introducir esta enmienda, como aseguró Yolanda Díaz tras conocerse la decisión de CEOE y Cepyme de romper relaciones con Trabajo.

La CEOE dio a conocer este paso a raíz de la enmienda transaccional de EH Bildu con PSOE y Podemos para que, en caso de despido colectivo, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se pronuncie sobre la concurrencia de las causas especificadas por la empresa en la comunicación inicial del ERE.

En esta línea, tras avanzar que la ruptura de las relaciones será ratificada en la próxima reunión de la junta directiva de la CEOE, Garamendi ha insistido en que la posición de la patronal "es clara" porque entiende que el Gobierno debe respetar lo acordado. "Que no me cuenten nada más", ha enfatizado.

Niega motivos políticos

Asimismo, el responsable de los empresarios ha negado que el paso dado responda a intereses políticos. "Yo no me presento a las elecciones. En cambio creo que alguna sí se presenta a las elecciones. Si es para sumar, mejor sumemos y no restemos", ha aseverado Garamendi, en alusión velada al proyecto político de Díaz, bautizado como 'Sumar'.

"Nosotros no estamos en política. Somos independientes y trabajamos para el país y siempre con lealtad institucional", ha añadido antes de apuntar que 2023 será un año "en el que parece que el marketing político va a valer más que los acuerdos".

