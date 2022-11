Miembros de la ejecutiva de la CEOE consideran "suicida" que Foment del Treball lance a Guinda contra Garamendi

La candidatura de Virginia Guinda, vicepresidenta de Foment del Treball, a presidir la CEOE ha cogido con el pie cambiado a muchos miembros de la directiva de la patronal, incluidos los contrarios a Antonio Garamendi, actual presidente que ya se ha postulado a la reelección. Hay quien considera "suicida" la apuesta, y avisan de que la organización que preside Josep Sánchez Llibre corre el peligro de quedarse aislada tras este movimiento.

La historia viene de lejos. La patronal Foment del Treball lleva semanas buscando un candidato potente ajeno a su organización que presente una candidatura contra Garamendi por la presidencia de la CEOE y le desgaste.

Pero nadie aceptó. Según ha podido saber este periódico, el ofrecimiento se le hizo tanto a Gerardo Cuerva, actual presidente de Cepyme, como a Miguel Garrido, presidente de CEIM. Ambos lo rechazaron.

Lo más cerca que estuvo Foment de lograr una candidatura alternativa a Garamendi fue con Gerardo Pérez, presidente de Faconauto, que siempre se ha encontrado entre los críticos con el actual presidente de la CEOE. Pero finalmente lo descartó.

Eso ha llevado, finalmente, a que Foment tenga que presentar a una candidata interna, aunque sea solo para mostrar su disconformidad con Garamendi. Sin embargo, miembros de la junta directiva de la CEOE consideran que este movimiento "es un error".

Estas voces, algunas contrarias al dirigente vasco, tildan de "movimiento suicida" la iniciativa de Guinda, que podría llevar incluso a que Foment "se quedara aislada" dentro de la CEOE, ante la potencial falta de apoyos.

¿Tiene Guinda tan pocos apoyos como dan a entender desde la directiva de la CEOE? Quién sabe. En la rueda de prensa que la candidata ofreció este viernes, no contó gran cosa al respecto.

Indicó que los avales para su candidatura solo los revelará cuando esté obligada a hacerlo, que es el próximo 8 de noviembre. Con todo, aseguró que "distintas asociaciones empresariales me los han ofrecido" y se pueden "sospechar cuáles son".

Sin embargo, la intervención de la primera candidata a presidir la patronal quedó llena de interrogantes. Abordó escasamente la labor del actual presidente de la CEOE, no opinó sobre los acuerdos ratificados en el Diálogo Social en los últimos años ("no parece elegante", consideró) ni sobre "cuestiones políticas" y declinó dar información sobre el equipo que la acompañará.

Tampoco contestó a la pregunta de qué ocurrirá con Foment si no gana los comicios, que a día de hoy está en la junta directiva de la patronal. Por otro lado, dio escasas pistas de su programa electoral, aunque sí dijo que está a favor de las subidas salariales, de un pacto de rentas y de hacer una nueva reforma laboral que "actualice la actual".

Además, se ha comprometido a potenciar "un modelo de gobernanza más participativo, con decisiones que se escuchen de abajo arriba".

Este es precisamente uno de los reproches que Garamendi suele recibir de sus críticos, entre ellos los responsables de Forment: su excesiva independencia a la hora de tomar decisiones en la CEOE y que la información sobre las negociaciones del Diálogo Social no 'circule' más dentro de la patronal.

Mientras, los apoyos al vasco se reiteraron este viernes. Uno de sus hombres fuertes, Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), así lo hizo. Cepesca se mojó ayer mismo, también a favor de Garamendi.

Garamendi ha asumido, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, que "es legítimo que alguien se presente. Yo hasta el día 23 seguiré trabajando, y luego los socios de la casa, que decidan", dijo esta semana tras conocer la decisión de Guinda.

"Nadie puede discutir que he trabajado sin parar y he intentado que todo el mundo participara", afirmó. "Yo lo que pido es que no se atienda a espacios personales", en clara alusión a los enfrentamientos que ha tenido con Sánchez Llibre a cuenta de cuestiones como el apoyo de la CEOE a la reforma laboral.

Preguntado por si estos acuerdos podrían restarle apoyos para repetir en un segundo mandato, Garamendi ha recordado que la CEOE es una parte fundamental de los agentes sociales, reconocidos en la Constitución, y que éstos están para "sumar".

Además, recordó que "todos los territorios menos Foment del Treball" le han apoyado después de que anunciar su candidatura a la reelección, al igual que la mayoría de los sectores más importantes que están en CEOE. ¿Se cumplirá este compromiso en los comicios? Lo sabremos en unas semanas.

