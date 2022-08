Álvarez (UGT) pide al Gobierno que suba el SMI a 1.100 euros y anticipa un "otoño caliente"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha hecho este lunes un llamamiento al Gobierno para que suba el salario mínimo interprofesional (SMI) en torno a un 10%, en términos similares a la inflación. De esta forma, la subida iría de los 1.000 euros mensuales actuales a 1.100 euros al mes.

"El Gobierno debe aplicar la ley y lo que es razonable en un Gobierno que se considera de progreso", ha subrayado Álvarez en declaraciones a la prensa durante su visita al Centro Logístico de Coslada para mantener un encuentro con la sección sindical de UGT en Supermercados El Árbol.

El dirigente sindical ha instado a revisar el informe de los expertos sobre la senda de subida del SMI, pues entiende que "ya no sirven los 1.049 euros" que recomendaron en su momento para 2023.

Informe anterior

El informe de los expertos, presentado en junio de 2021, propuso un SMI de entre 1.011 y 1.049 euros para el próximo año basándose en la evolución del salario medio en 2020.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tiene previsto reunir de nuevo a la Comisión de Expertos sobre el SMI el próximo 2 de septiembre.

El líder de UGT considera que ese informe no responde a la situación actual, afectada por un mayor coste de la vida.

A pesar de que la CEOE se oponga a esta subida, el líder sindical entiende que el Gobierno debe cumplir y plasmar en el salario mínimo lo que "dice cada día": que es un Gobierno de progreso.

Inflación

Para Álvarez, el repunte de la inflación debe llevar a una subida de los salarios, no sólo en España, también en la UE y en el conjunto del planeta. Asimismo, ha vuelto a advertir a la patronal de que si no negocia un aumento de los mismos en la negociación colectiva, "habrá movilizaciones en otoño".

"Si no hay cambio de posición por parte de CEOE, habrá movilizaciones en otoño. No vamos a permitir que los salarios pierdan poder adquisitivo. La inflación no es la misma que la del año pasado. Habrá grandes movilizaciones en nuestro país a partir de septiembre si no hay un acuerdo que permita poder adquisitivo", ha subrayado.

Álvarez ha insistido en que los sindicatos están determinados a que los salarios crezcan por encima de la inflación, ha señalado.

"Estamos pendientes de que la patronal esté de acuerdo en sentarse. Se levantaron de la mesa y tienen que volver. Queremos evitar a este país una ola de huelgas, algo totalmente innecesario para llegar a un acuerdo justo para las personas", ha apuntado.

Próximo otoño

Por otro lado, en declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press, el líder sindical ha afirmado que, aunque "el otoño será caliente a nivel económico", será menos complicado de lo que algunos vaticinan.

"El Gobierno tiene que continuar abriendo mesas de diálogo social para continuar con las negociaciones pendientes", ha afirmado.

Pensiones

Así, además de subir el SMI para este mismo año, también está abierta la negociación sobre la segunda pata de la reforma de pensiones.

Eso sí, sobre una posible ampliación del periodo de cálculo de las pensiones, Álvarez ha advertido de que el Gobierno "tiene que ser consciente de que los grandes cambios del sistema ya están acordados".

[Los planes de pensiones perderán 1.500 millones en aportaciones este año y 1.800 el que viene con la reforma]

"No vamos a entrar en ampliar años de cálculo de la pensión y otras cuestiones que ya están. Si vamos a un sistema en el que se pueden elegir los años a cotizar ampliando años de cotización, la mayoría de los pensionistas van a salir perdiendo. Las personas ahora no se jubilan con muchos años de cotización", ha indicado.

Donde sí ha considerado que hay que entrar es en el problema de ingresos que tiene la Seguridad Social, así como en el recorte de pensiones de los jubilados anticipados con más de 40 años de cotización, o en la imposibilidad para jubilarse para quienes no han cotizado en los últimos 15 años.

