UGT y CCOO, enfrentadas por el uso del autodiagnóstico para bajas por la Covid-19

La extensión por varias comunidades autónomas del uso de los test de autodiagnóstico para justificar o no una baja laboral por Covid para que los trabajadores no pasen por los centros de salud y no atasquen todavía más la Atención Primaria ha generado importantes discrepancias en los agentes sociales. Si bien la CEOE prefiere no tomar parte en este debate (aunque sí lo hacen sus delegaciones), hay mayor controversia entre los sindicatos.

Concretamente, la Unión General de Trabajadores (UGT) se ha posicionado a favor, mientras que Comisiones Obreras (CCOO) lo ha hecho en contra. En cualquier caso, la posición del sindicato que dirige Pepe Álvarez es temporal y solo por la situación generada por la 'explosión' de ómicron. José de las Morenas, coordinador de Salud Laboral de UGT, considera "razonable" el uso que se está haciendo hoy por hoy de los test de autodiagnóstico de Covid para las bajas medicas en las regiones. "Se trata de una situación coyuntural para la que se ha tomado una medida que valoramos coyunturalmente". Además, aseguran que todas estas bajas se están tramitando con el aval legal exigido por la Seguridad Social. Es decir, con la firma del correspondiente médico de Atención Primaria. Con todo, De las Morenas admite que en casos como el de Aragón (donde el paciente firma una declaración jurada en la que dice que tiene Covid) estas incapacidades temporales por Covid descansan en una "buena fe coyuntural", puesto que el facultativo no ve al paciente ni sabe si el test Covid ha dado positivo realmente. Costuras reventadas En todo caso, este contexto será temporal. De hecho, el portavoz de UGT considera que la explosión de ómicron y el atasco generado en la Atención Primaria prueba las necesidades económicas y de plantilla de los centros de salud, cuyas costuras han reventado. Aunque en CCOO comparten la necesidad de reforzar la Atención Primaria, consideran que las medidas alrededor de los test de autodiagnóstico (como que las oficinas de farmacia comuniquen los positivos) para que sirvan como justificante de baja médica no son adecuadas. "Nos parece una barbaridad", explica Mariano Sanz, secretario confederal de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental de CCOO. En particular, la valoración sobre que "una farmacia verifique un test y sea suficiente para darte la baja". "Las farmacias son concesiones administrativas y desde luego tienen clientes con lo cual, cuanto menos, puede condicionar el tratamiento", añade Sanz. "En definitiva, si la notificación tiene que ver con el control y la salud pública, estamos de acuerdo. Ahora, cuando esa prueba puede ser susceptible de que le preescriban la baja, rotundamente no". Cautela en CEOE Mientras, la central de la CEOE no opina al respecto. "Los expertos están hablando de una subida intensa de los contagios que bajará, también, rápidamente. Esperamos que, como ellos dicen, sea algo puntual y que las empresas sean capaces de adaptarse a la situación". En lo que sí insisten es en que haya cautela "a la hora de imponer restricciones a nuestro tejido empresarial y valorar los plazos de los confinamientos, especialmente para los contactos, ya que una política excesivamente restrictiva puede influir negativamente en el desarrollo de la actividad económica". En cambio, la filial en Aragón de la patronal es mucho más directa: ha rechazado que la comunicación de un test positivo de autodiagnóstico con una declaración responsable del interesado y sin confirmación por profesionales sanitarios sea la fórmula para tramitar una baja Covid. Los empresarios consideran "indispensable que la decisión de dar o no una incapacidad temporal vaya precedida por una valoración profesional por una persona con los conocimientos técnicos sanitarios necesarios tanto para realizar como para interpretar correctamente las pruebas y la necesidad o no de la baja laboral". A día de hoy, como ya ha informado EL ESPAÑOL, Andalucía, Cataluña, Madrid, Aragón, Navarra y La Rioja son las regiones que han tomado la decisión de habilitar canales externos y validar la eficacia de un autotest Covid para gestiones tan importantes como obtener una baja laboral por contagio. Sigue los temas que te interesan CC.OO. Comisiones Obreras Test antígenos UGT