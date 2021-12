Yolanda Díaz celebra los datos del paro que son mejores que "los del Gobierno de Rajoy"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha recalcado los "increíbles" datos de paro y afiliación del mes de noviembre "después de la mayor crisis económica que ha vivido" el país.

En declaraciones a La Cafetera de Radiocable recogidas por EL ESPAÑOL-Invertia ha ratificado que durante esta crisis desde el Gobierno han "aplicado una política de rentas diferente y las acciones llevadas a cabo han sido satisfactorias como convertir en indefinidos a miles de personas en sus puestos de trabajo".

También ha señalado que "la OCDE en términos laboral corrige en positivo". Sin embargo, ha ratificado que a pesar de los buenos resultados "tenemos más de 3 millones de personas en paro pero es verdad que son menos personas que cuando yo llegué al Gobierno".

La ministra apuesta por el principio de prudencia ya que para "no salir más desiguales de esta crisis hemos practicado medidas diferentes como los ERTE que han servido para salir mucho más y lo más importante no hemos dejado caer a la ciudadanía".

A modo de anécdota ha recordado como en la crisis de 2008 "era un horror tener a los trabajadores en paro y no en ERTE". Además, por aquel entonces "el paro juvenil estaba en el 56% y hoy es del 30%".

Respecto al papel que ocupará en la política de cara al futuro, ha señalado que "soy tímida y gallega, no me siento cómoda pero me encanta mi trabajo porque soy abogada laboralista". Eso sí, "hay tanta ilusión que me asusta un poco", subraya.

Además, "no me gusta que me sitúen a la izquierda del Partido Socialista es como algo porque mis políticas son transversales, pienso en un país en grande que tiene futuro y tiene una enorme potencialidad", señala y recalca que "trabajo para las mayorías sociales.





