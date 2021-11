Los sindicatos al Gobierno, por la reforma de las pensiones: "Su habilidad para ponerse trabas es digna de estudio"

Nuevo frente entre el Gobierno y los agentes sociales a cuenta de las pensiones. La confirmación de que España extenderá el periodo para el cálculo de estas prestaciones por encima de los 25 años ha llevado a los sindicatos a rechazar esta medida.

Dicho compromiso "no aparece explícito en el Componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia" que se conocía hasta ahora. "El Gobierno debe responder y explicar su compromiso con la UE, además del sentido de la oportunidad que tiene en su política comunicativa o en la que acuerda con la Comisión Europea. Su habilidad para ponerse trabas a sí mismo es digna de estudio", protestan los sindicatos UGT y CCOO.

"Hemos manifestado con claridad que no compartimos la necesidad de un ajuste del gasto en pensiones mediante la ampliación del periodo de cálculo a 35 años. Debemos evaluar los efectos de los sucesivos acuerdos que hemos alcanzado en 2011 y 2021 corrigiendo la senda de recortes que se intentó establecer en 2013, hoy, afortunadamente, en la fase final de su corrección", precisan.

"El Gobierno tiene que explicar qué significa esta oscilación constante de mensajes y posiciones sobre cuestiones que sabe son sensibles", añaden. Lo cierto es que esta revelación llega en momento muy delicado para el Diálogo Social.

Al Gobierno solo le quedan semanas para cerrar la negociación de la Reforma Laboral (está muy lejos de llegarse a un acuerdo) y para el nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional de las Pensiones. Y en ambos casos, los agentes sociales han exhibido sus críticas al Gobierno.

"Falso"

Por otro lado, Escrivá ha criticado a los medios de comunicación por dar como noticia la extensión del periodo de cálculo puesto que, insiste, ya estaba en la documentación previa que se enviara la Comisión Europea.

Además, ha asegurado que es "absolutamente falso" que el aumento del periodo de cálculo de las pensiones vaya a servir para rebajar el gasto en estas prestaciones.

Según ha indicado en La Sexta, "esto no va de reducir gasto, sino de introducir equidad en el sistema".

"Pero no hay absolutamente ninguna novedad. No lo puedo decir más alto y más claro", ha subrayado el ministro, que ha explicado que lo que siempre ha dicho en relación a este asunto es que a un 30% de los trabajadores, con carreras "muy volátiles" o con lagunas de cotización, no les beneficia el actual sistema de cómputo porque su pensión se calcula sobre los últimos años de cotización, sin que éstos sean los mejores, es decir, los de mayores ingresos.

