El Banco de España también se opone la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral

El Banco de España toma posición en la batalla por derogar la reformo laboral aplicada por el Partido Popular en 2012. Concretamente, el ente considera que, en estos momentos, no se deberían derogar aspectos que el Ejecutivo en varias ocasiones ha considerado como "muy lesivos" de los cambios que se aplicaron hace casi 10 años. Aunque Nadia Calviño, responsable económica, no se ha mojado en esto.

Concretamente, Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, se ha referido a la recuperación de la primacía del convenio sectorial sobre el de empresa, que es uno de los principales aspectos de la 'contrarreforma' que quiere llevar a cabo la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.

Durante su intervención en la Comisión de Presupuestos del Congreso de este lunes, Hernández de Cos ha defendido mantener toda medida que favorezca la "flexibilidad" de las empresas. "Probablemente estemos en uno de los momentos económicos con más reasignaciones de trabajadores entre empresas y sectores como consecuencia de la pandemia y de la lucha contra el cambio climático".

Temporalidad

Por ello, considera que es "muy importante" esta legislación. En cambio, no se ha referido a otras medidas que tiene el Gobierno en mente, como la limitación a la subcontratación.

Por otro lado, ha recordado que faltan medidas contra la temporalidad en el mercado laboral, algo que la reforma laboral de 2012 no resolvió. "La temporalidad es muy elevada y no solo es generadora de desigualdades sino también de baja productividad. Las empresas no invierten suficiente en los trabajadores. Es muy importante que lo resolvamos".

"No podemos tener un problema de temporalidad como el que tenemos desde hace décadas y no apliquemos reformas incluso atrevidas contra él". De hecho, esto es algo que tiene en cartera el Ministerio de Trabajo. El departamento de Díaz ha propuesto en la mesa del Diálogo Social que las empresas solo puedan tener un 15% de su plantilla contratada temporalmente.

