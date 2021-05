Escrivá quiere suprimir un tercio de los beneficios de los ERTE para las empresas más afectadas por la Covid

Una vez más, la extensión de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se aprobará 'in extremis'. Gobierno, patronal y sindicatos siguen negociando para poder cerrar un acuerdo que permita su prórroga hasta el 30 de septiembre.

Les separa la rebaja de exoneraciones a las empresas que ha presentado, y en la que ha insistido, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En su última propuesta el departamento de José Luis Escrivá planteó suprimir más de un tercio de estas mejoras para las empresas de sectores 'ultraprotegidos'.

Concretamente, la idea que el Ministerio ha propuesto es que las exoneraciones bajen del 85% actual al 55% de manera progresiva hasta finales de septiembre en empresas de menos de 50 personas en caso de mantener los ERTE. En empresas con plantillas más numerosas, las exoneraciones se reducirían del 75% actual al 45%.

A cambio, la intención del Ejecutivo es impulsar la reactivación de trabajadores mejorando las susodichas exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social. Así, podrán llegar a ser de hasta el 90% (para quedarse en el 80% en septiembre) durante el verano para empresas de menos de 50 trabajadores y de hasta el 80% (para quedarse en el 75% en septiembre).

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, entrando a la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros del martes.

De hecho, estos porcentajes para los ERTE de reactivación son bastante más generosos que los que activaron hace justo un año, en verano de 2020, cuando esta modalidad se puso por primera vez en marcha.

En este sentido, parece haber unidad en el Ejecutivo. "El Gobierno entiende que hay que poner un incentivo para reactivar los puestos de trabajo", indicó María Jesús Montero, ministra de Hacienda, este martes. Todo ello auspiciado por el retorno de la actividad que se espera para este verano, gracias al progreso de la vacunación y la retirada de medias de restricción.

De hecho, en el Gobierno se espera que durante los meses estivales se genere una cantidad de negocio que llegue, al menos, al 50% de la que se generó en el mismo periodo de 2019.

Pero la CEOE no ha pasado por el aro y ha rechazado esta oferta. Fuentes de los empresarios indican que la economía está muy lejos de recuperarse y que este verano el turismo, el comercio y la hostelería no van a tener suficiente demanda como para recuperar determinados niveles de actividad. En este sentido, recuerdan que habrá, como mucho, un 60% de los desplazamientos aéreos que se producían en prepandemia.

Además, insisten en que negocios situados en áreas no turísticas o urbanos no contarán con suficiente actividad como para recuperar a su personal de los ERTE.

Por ello, el acuerdo no ha sido posible, pero se sigue negociando. Según indican fuentes de Seguridad Social, los contactos en las últimas horas son constantes con el fin de poder cerrar un pacto. De hecho, Gobierno, patronal y sindicatos se reúnen este miércoles a las 12:00 horas para continuar el diálogo.

El Consejo de Ministros, en Moncloa.

En cualquier caso, las negociaciones van a ser contra reloj. El Gobierno cuenta con celebrar el Consejo de Ministros extraordinario para aprobar el real decreto ley (RDL) que prorrogará los ERTE este jueves. Y el acuerdo tiene que cerrarse, como tarde, durante la mañana del mismo día.

En este sentido, el Ejecutivo no tiene sobre la mesa planes para legislar por su cuenta. Y no solo por contar con los apoyos de trabajadores y empresas. Con el acuerdo del Diálogo Social, Moncloa se quiere garantizar apoyos suficientes para la convalidación del correspondiente RDL en el Congreso de los Diputados, algo que de otra manera podría no ser posible.

Cabe recordar, además, que la extensión de las prestaciones y ayudas para autónomos por la pandemia se aprobarán en el mismo pack que los ERTE. De hecho, según ha podido saber Invertia por fuentes de la negociación de las mismas, los colectivos de trabajadores por cuenta propia aprovecharán el tiempo 'extra' para negociar mejores condiciones que las que había ofrecido hasta ahora el ministerio de Escrivá.

La pelota ahora está en el tejado de Seguridad Social. En su mano está que en las próximas horas se cierre un acuerdo para extender los ERTE, dado que el resto del contenido, que corresponde a las competencias del Ministerio de Trabajo, está cerrado.

La ampliación del periodo de prestaciones y mantener el contador cero no han sido objeto de discusión. "No hay razón alguna para que en estos momentos no se pueda alcanzar un acuerdo", afirmó ayer Yolanda Díaz, vicepresidenta tercera y responsable de políticas laborales.