Un 62,6% de los españoles que empezaron a teletrabajar en el confinamiento prefieren seguir haciéndolo

El confinamiento del pasado mes de marzo obligó a muchas empresas a adoptar un modelo de teletrabajo debido a las restricciones de movilidad. Aunque este sistema de trabajo ya existía en España, no era formaba parte de la cultura de todas las empresas. Para el 36,6% de los españoles la Covid-19 ha provocado que tengan que trabajar a distancia por primera vez en su vida.

Así lo reflejan los últimos datos publicados por el CIS que ha visto la luz este miércoles. El estudio además refleja que al 62,6% de los españoles le gustaría seguir trabajando a distancia después de la pandemia. Es decir, que la llegada de una vacuna no supone necesariamente que los empleados se muestren favorables con una vuelta a las oficinas.

La encuesta también pregunta a los ciudadanos españoles si creen que el teletrabajo es una buena forma de organizar y realizar el trabajo al margen de la pandemia. Sobre esto, un amplio 75,7% contesta de manera afirmativa.

El teletrabajo convence

A pesar de tratarse de una situación puntual, el barómetro recoge en su publicación de octubre que el 26,5% se encuentra "muy satisfecho" con su experiencia del teletrabajo. A continuación, cuatro de cada diez se muestran "bastante satisfechos". Por el contrario, solo el 6,1% asegura sentirse "nada satisfecho" con el trabajo a distancia.

Sin embargo, el CIS registra un cierto empate entre los trabajadores que consideran que esta fórmula supone un mayor esfuerzo y dedicación (39,1%) y los que estiman que requiere el mismo que el presencial (40,9%).

Conciliación en el confinamiento

Por otro lado, la encuesta sociológica pone en relación el trabajo durante estos meses de confinamiento y la conciliación familiar, algo que ha sido debatido en los últimos meses.

Del total de encuestados, el 54,2% asegura que el teletrabajo "nunca" ha impedido dedicar el tiempo que habría querido a su familia. Sin embargo, tres de cada diez encuestados reconocen que "a veces" han tenido dificultades en concentrarse en el trabajo debido a sus responsabilidades familiares.

Los resultados de esta encuesta llegan un mes después de darse a conocer la aprobación de la Ley del Teletrabajo. Aunque esta no entrará en vigor por completo hasta que no finalice la pandemia, regula un formato laboral que no contaba con una cobertura legal completa en España.