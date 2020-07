Los sindicatos dan por hecho que no habrá alzas salariales por convenio por el Covid-19

A pesar de que el último acuerdo de Negociación colectiva entre sindicatos y patronales recogía una subida salarial de como mínimo un 2% para este 2020, los trabajadores dan por suspendida esta posibilidad en un número indeterminado de empresas y sectores.

“Tendremos que suspender temporalmente las subidas salariales previstas para este año, y donde toque negociar convenio aplazar las subidas en tanto no se recupere el nivel de actividad normal, teniendo como objetivo el mantenimiento del empleo”, indica Comisiones Obreras (CCOO) en su último informe de Negociación colectiva de 2020.

Sin embargo, si bien las subidas retributivas se suspenden, eso no significa que no se vayan a retomar. “Si hablamos de suspensión estamos hablando de recuperar los incrementos correspondientes a este año en el plazo que las partes acuerden en cada ámbito. Esta crisis no se puede volver a saldar con más fractura social y la negociación colectiva es un factor clave en la cohesión social”, precisa el informe.

Un obrero trabaja en una obra.

Cabe recordar que el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva firmado por CCOO, UGT, CEOE y CEPYME, recoge un incremento salarial general para cada uno de los tres años de vigencia (2018, 2019 y 2020) en torno a un 2% fijo más un 1% variable en función de los conceptos que en cada convenio se determinen.

De hecho, patronales y sindicatos tienen que volver a reunirse para pactar las evoluciones salariales de los próximos años, aunque esto queda en un lugar secundario ante la crisis.

Pedagogía

“Nos toca hacer mucha pedagogía, lo decíamos en septiembre y ahora cobra más vigencia, las secuelas sociales de la crisis de 2008 no se habían superado aún, y la amenaza del desempleo va a volver a estar en el subconsciente de las personas trabajadoras”, indica CCOO en el informe.

“Habíamos empezado a recuperar la mejora de las condiciones de vida, a través de la creación de empleo por un lado, y de la mejora de los salarios y especialmente de los salarios más bajos por otro. Esta situación de crisis generada por el Covid-19, vuelve a generar inseguridad en amplios segmentos de la población. No podemos dejar o consentir que los salarios se vuelvan a convertir en una medida para salir de la crisis, que se utilicen estos como método de evaluación interna”.

De hecho, la idea es que en 2020 se implantaran los 14.000 euros de forma generalizada en todos los convenios. “Es un objetivo que vamos teniendo muy cerca, ya que el salario mínimo interprofesional (SMI) se sitúa en 13.300, no obstante eso supondría, todavía en muchos casos, una subida del 5,2% para aquellos salarios de convenio que se sitúe en los entornos de SMI”.