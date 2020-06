El Gobierno ultima una prestación extraordinaria para los autónomos con mayor caída de ingresos

La llegada de la nueva normalidad a partir del próximo lunes traerá consigo nuevas ayudas. Tras el fin del estado de alarma, el Gobierno tiene previsto aprobar una nueva "prestación excepcional" destinada a los autónomos "que continúen en situación de merma pronunciada de ingresos".

Se trata de una medida que se está ultimando en estos momentos y que el Ejecutivo ha incluido dentro del Plan de reactivación del turismo que ha presentado este jueves. Un conjunto de medidas que engloban algo más de 4.200 millones para uno de los sectores más afectados por la crisis de la Covid-19.

El texto detalla que la nueva prestación dará "especial atención a aquellos trabajadores cuyos ingresos estén estacionalizados", como ocurre con los del sector turístico. Es decir, todos aquellos que puedan tener un hotel o casa rural, un negocio vinculado al turismo o un restaurante, por poner algunos ejemplos.

El caso del taxi

Aunque no hay más detalles de la medida, es muy posible que la nueva prestación excepcional sirva de base para otros colectivos que también han visto caer notablemente su facturación durante las semanas. No sólo eso, es que es muy probable que no tengan capacidad de recuperación a corto plazo.

Dado que la prioridad del Ejecutivo en los próximos meses es movilizar el turismo nacional, el del taxi es otro de los sectores que podría verse beneficiado por estas ayudas.

Asociaciones como UATAE han informado en las últimas horas a sus asociados del taxi en Cataluña que ya se negocia para "alargar las prórrogas a través de las prestaciones por cese de actividad", y también intentar que la exoneración de las cuotas tenga atenúe la caída de ingresos al 40% en lugar del 75% actual.

Lo ha confirmado en el Congreso de los Diputados el Ministro Escrivá, quien ha explicado que la idea es ir retirando las ayudas de forma modular, a medida que se vayan recuperando los ingresos. Eso sí, ha dejado claro que las actuales ayudas a los autónomos no se van a perder de la noche a la mañana el 30 de junio, que es cuando termina el plazo.