Miles de trabajadores afectados por ERTE no cobrarán el paro esta semana

La historia se vuelve a repetir. Miles de trabajadores no cobrarán esta semana las prestaciones de empleo que les corresponden por los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) declarados en abril. No tendrán reconocido el paro y, por tanto, no lo cobrarán el domingo 10 de mayo, que es el día previsto para ello.

Lo ha dicho el consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Chakir el Homrani, en rueda de prensa telemática este lunes para presentar nuevas medidas sobre empleo en Cataluña.

El Homrani ha expuesto que desde el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) les han trasladado que a lo largo de esta semana podrán reconocer el paro a medio millón de personas, lo que dejaría pendientes a 150.000. Un fenómeno que con toda seguridad será extrapolable a otras comunidades autónomas.

El Departamento ha actualizado estas cifras después de que la semana pasada alertara de que más de medio millón de afectados por ERTE en Cataluña no cobrarían el paro y que poco más de 100.000 habían recibido la prestación el mes pasado.

Hasta el domingo, 95.851 empresas habían registrado un expediente temporal ante la Consejería de Trabajo, la autoridad laboral competente en Cataluña, con 704.561 empleados afectados.