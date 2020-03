El Gobierno aclara que el teletrabajo en actividades no esenciales no se suspenderá

El anuncio de este sábado del presidente del Gobierno no por esperado ha sido menos impactante. Pedro Sánchez ha confirmado que este domingo se aprobará, en un consejo de ministros extraordinario, la suspensión de toda actividad no esencial para limitar la movilidad de sus trabajadores. Sin embargo, esto no tendrá impacto alguno en los sectores donde sea posible el teletrabajo.

Así lo indican fuentes del Gobierno. Tal y como ha enunciado Sánchez este sábado, la medida pretende limitar la movilidad de la población para así poner coto a la expansión del coronavirus Covid-19.

Precisamente por esta razón se podrá mantener la actividad en los sectores que no sean considerados esenciales si es posible hacerlo telemáticamente. “El objetivo de esta medida es reducir la movilidad, y en eso el teletrabajo no afecta”, concretan desde el Gobierno.

Letra pequeña y detalles

Esta es parte de la ‘letra pequeña’ que incluirá el texto que este domingo aprobará el Gobierno y que detallará los sectores y actividades que serán consideradas esenciales. Un listado que, a cierre de esta noticia, no está terminado y que todavía se tiene que finiquitar.

La letra pequeña del documento será clave para la organización tanto de trabajadores como de empresas de las próximas semanas. Hay actividades que, aunque se puedan realizar telemáticamente en gran parte, requieren la presencia física de determinados profesionales en sus puestos de trabajo para asegurar el buen funcionamiento de las infraestructuras (este es el caso de determinadas actividades relacionadas con la informática o las telecomunicaciones, por ejemplo).

Las fuentes consultadas indican, en cualquier caso, que todo quedará aclarado una vez se conozca la norma que se aprueba este domingo.

En el texto también se detallará cómo se articulará el ‘permiso’ retribuido que recibirán los trabajadores de los sectores afectados, que abonarán las empresas, a cambio de devolver las horas perdidas durante las dos semanas que, por lo pronto, durará la suspensión.