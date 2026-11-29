Si se implantan, las mesas recibirán dispositivos que deberán usar para validar el QR de MiDNI, lo que añade logística y formación; para los votantes supone una nueva opción de identificación además del DNI físico.

¿Cómo afectará a los miembros de las mesas y a los votantes la introducción de estos lectores QR?

La Junta Electoral Central debe comprobar garantías técnicas y de conexión a servidores policiales; si la JEC no acredita seguridad suficiente, puede mantener la suspensión y no autorizar su uso en las mesas.

¿Qué puede impedir que se use el DNI en el móvil con esos lectores el día de las elecciones?

Los 7 millones del alquiler forman la mayor partida destinada a verificación digital dentro de la logística; en conjunto Correos recibirá 104 millones por servicios postales y el alquiler de lectores supone un coste específico adicional.

¿Qué impacto tiene ese gasto dentro de los 243 millones que costarán las elecciones del 29‑N?

Expertos y el PP sostienen que no se cumplen los requisitos del artículo 120 de la Ley de Contratos para declarar una emergencia, por lo que la contratación podría ser “palmariamente ilegal” y eludirse la licitación competitiva.

¿Qué críticas jurídicas y políticas hay contra el contrato de emergencia con Telefónica?

El Ministerio del Interior los ha contratado por emergencia para verificar el QR temporal de la app MiDNI y tratar de permitir la identificación con el móvil en las mesas electorales. La justificación oficial es garantizar una comprobación «suficientemente segura» y funcionamiento con mala cobertura.

¿Por qué el Gobierno ha alquilado 61.603 lectores QR por 7 millones para el 29‑N?

El dispositivo de seguridad desplegará a 100.000 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, mientras que los imprevistos cuentan con una reserva de 2,8 millones.

Los 183.000 miembros de las mesas electorales cobrarán 75 euros de dieta, 5 euros más que en 2023, sumando un gasto total de 13,5 millones de euros.

Correos absorberá la partida más grande del presupuesto con 104 millones de euros, incluyendo el reparto de más de 61.000 lectores QR para identificarse con el DNI digital.

Las elecciones del 29-N tendrán un coste total de 243 millones de euros, lo que supone un gasto de 6,3 euros por cada uno de los 38,6 millones de electores.

Este domingo los españoles tienen una cita con las urnas. Y una de las dudas que afloran en estos encuentros es cuánto cuesta una jornada electoral a nivel estatal.

El 29-N costará 243 millones de euros. La cifra es 23 millones de euros mayor al presupuesto con el que contaron las últimas elecciones generales, que ascendió a 220 millones de euros.

Teniendo en cuenta que hay 38.616.949 personas llamadas a las urnas para estos comicios, el gasto será de 6,3 euros por elector.

Pero, ¿cómo se distribuye este dinero? El gasto destinado a la cita electoral se divide en dos principales partidas.

Por un lado está la de la organización y la logística del evento. Y dentro de ella, la mayor parte del presupuesto se destinará a Correos.

Al operador postal, que es el encargado de prestar este servicio en los procesos electorales, se destinan 104 millones de euros. Además, este año sus carteros tendrán que repartir algo más de 61.000 dispositivos para leer el DNI digital.

Por primera vez, los españoles se podrán identificar con el QR temporal que se obtiene en la aplicación Mi DNI. El alquiler de los dispositivos ha costado 7 millones de euros.

Por otro lado hay que sufragar el amplio dispositivo de seguridad que se despliega en la jornada electoral. Hay 100.000 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad trabajando para evitar cualquier tipo de incidencia en el funcionamiento de los colegios electorales.

También hay compensaciones a los Ayuntamientos y Administraciones Públicas para sus representantes en los colegios. Y todo esto suma una partida de 89 millones de euros.

Hay que sumar también el gasto de la logística: papeletas, los sobres, las urnas, las cabinas o el manual para quienes les haya tocado ser presidente o vocal de mesa. Y también sus dietas, claro.

Todo esto cuesta 36 millones de euros. Este año los miembros de las mesas electorales van a cobrar 75 euros, 5 euros más que en 2023. Son unas 183.000 personas, así que, sólo aquí se van más de 13 millones y medio de euros.

El penúltimo punto es el del escrutinio y las telecomunicaciones. Hay que pagar el dispositivo para saber los datos de participación a lo largo de la jornada electoral y para el posterior recuento. Este gasto asciende a los 11 millones de euros.

Y por último, los porsiacasos. El Ministerio de Interior también contempla un apartado de 2,8 millones de euros destinados a otros imprevistos.

A estos gastos hay que sumarles uno más, las subvenciones que se les dan a los partidos para que ejecuten sus campañas. El pago se hace a posteriori y está regulado en la LOREG, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Las cuantías establecidas son de 21.167,64 euros por cada diputado o senador electo, 81 céntimos por cada voto al Congreso, siempre que la candidatura consiga al menos un diputado, 32 céntimos por cada voto a una candidatura al Senado, siempre que obtenga un senador electo en esa circunscripción y 26 céntimos por elector para gastos de envío de papeletas y propaganda electoral a domicilio siempre que la formación cumpla los requisitos para constituir grupo parlamentario propio.