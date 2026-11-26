Su formación en economía y derecho, junto a un máster en IESE y experiencia técnica, se combina con un estilo de consenso y exigencia operativa que le permitió ganarse mentores y moverse entre gobiernos y bancos centrales, facilitando su progresión hasta la candidatura.

¿Cómo ha influido su formación y su estilo personal en la carrera de Hernández de Cos hacia el BCE?

Presidencia del BCE implica dirigir la política monetaria del euro, coordinar al consejo y supervisar operaciones de mercado; los retos inmediatos son controlar la inflación, gestionar riesgos de deuda y la convulsión política en países como Francia que pueden afectar la estabilidad financiera.

¿Qué responsabilidades tendrá Hernández de Cos al frente del BCE y qué retos concretos enfrenta para la eurozona?

Ha trabajado en grupos del BCE desde finales de los noventa, fue colaborador de José Manuel González‑Páramo, ocupó cargos en comités del Ecofin, presidió comités internacionales como el de Basilea y fue director general en el Banco de España, lo que le dio red y credenciales técnicas para competir con otros candidatos.

¿Qué experiencia europea y contactos clave tiene Hernández de Cos que refuerzan su candidatura frente a rivales como Klaas Knot?

Porque el sillón del presidente del BCE es una de las posiciones internacionales de mayor influencia en la política económica europea y pocos españoles han ocupado cargos de similar relevancia en décadas. Su nombramiento aumentaría la capacidad de influencia de España en decisiones monetarias y regulatorias de la eurozona.

¿Por qué colocaría la elección de Hernández de Cos a la presidencia del BCE a España "en la cúspide del poder europeo"?

Es economista, doctor por la Complutense y exgobernador del Banco de España que empezó en 1997 en el Servicio de Estudios y fue director general de Economía y Estadística antes de ser gobernador en 2018. Su carrera incluye pasos por el BCE, el Banco de Pagos Internacionales y comités europeos que le han preparado para el cargo.

¿Quién es Pablo Hernández de Cos y qué trayectoria le ha llevado a ser candidato a presidir el BCE?

Al frente del BCE, compartirá cúpula con el alemán Markus Brunnermeier y la francesa Laurence Boone para gestionar la política monetaria europea y afrontar desafíos como el riesgo de crisis de deuda.

Hernández de Cos destaca por su perfil técnico y su capacidad de consenso, forjada tras formarse en Cunef, la Complutense, la UNED y el IESE, e impulsada tras ser asesor en el BCE y director general de Economía.

El economista madrileño inició su trayectoria en el Servicio de Estudios del Banco de España en 1997, llegando a ser su gobernador en 2018 y presidente del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea en 2019.

Pablo Hernández de Cos alcanza la presidencia del Banco Central Europeo (BCE), situando a España en el puesto de mayor nivel de representación económica e internacional de las últimas décadas.

Pablo Hernández de Cos (Madrid, 1971) es un hijo de la Transición y de una generación de españoles, la del baby boom, que ha aprendido a valorar las cosas con la cultura del esfuerzo, el trabajo y, en los mejores casos, la pasión por el estudio.

Ser el hijo del secretario personal de Adolfo Suárez, Inocencio Hernández Amores, le convirtió de forma inconsciente en un testigo aventajado de un momento trascendental en España, a pesar de su corta edad.

Era cuando todo el mundo estaba de acuerdo en remar hacia adelante, sin mirar demasiado atrás, en busca de lo bueno que pudiera venir. Y eso ha sido una constante en la vida de un estudiante brillante, empeñado en descubrir cómo la economía y las finanzas movían (y mueven) el mundo que le rodea. Pero todo con consenso. Sin estridencias.

Con 36 años (1997), sacó la plaza en el Servicio de Estudios del Banco de España y empezó una carrera que, aunque entonces no lo supiera, le llevó al sillón de gobernador en 2018, primero, y al de presidente del BCE, casi tres décadas después.

En las más altas esferas de la banca y el Gobierno, sea el que sea, saben que llegar a la presidencia del BCE son palabras mayores. Pero en este caso lo es más porque supone volver a colocar a España en la cúpula de las grandes decisiones europeas.

Tras la salida de Luis de Guindos de la vicepresidencia del BCE y la de Josep Borrell y Javier Solana como altos representantes de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el nombramiento de De Cos será el cargo de mayor nivel de un español a nivel internacional en décadas.

Sin desmerecer la vicepresidencia económica de Pedro Solbes ni la presidencia del Banco Europeo de Inversiones de Nadia Calviño, el sillón de mando del BCE es uno de los mayores saltos hacia adelante para la diplomacia económica española.

Tareas

Dirigir el mastodonte financiero de Europa no es tarea fácil. Sus antecesores, Mario Draghi y Christine Lagarde, lo saben bien.

Para entender la trascendencia del cargo, desde el sector financiero se maneja una comparación muy gráfica: seguro que nadie se acuerda de quién presidía la Comisión Europea durante la gran crisis financiera, pero nadie se olvida del "whatever it takes" de Mario Draghi desde el BCE en julio de 2012, para salvar la situación.

En el sitio justo

Una carrera como la de Hernández de Cos no se consigue sólo con sus títulos de doctor en Ciencias Económicas por la Complutense (tras hacer la carrera en Cunef) ni de licenciado en Derecho por la UNED. Ni siquiera con un máster posterior en IESE. Hay que saber moverse y apuntar alto.

Tan alto que ahora que ha llegado a la que puede ser la cima de su carrera. Hay quien asegura que lleva veinte años preparándose para ello. Dicen quienes le conocen que siempre ha tenido muy claro lo que quería 'ser de mayor' y, como gran estratega que es, ha sabido planificar bien lo que le convenía en cada momento.

Desde pequeño y con la base de una situación familiar privilegiada, sabía estar en el sitio adecuado y tocar los resortes necesarios para llegar donde quería.

Para llegar tan alto hay que tener preparación y una gran habilidad personal y emocional. Pero también hay que contar con la suerte. O, al menos, saber buscarla y aprovechar las oportunidades.

Quienes han seguido su carrera aseguran que nunca le han faltado mentores, pero bien ganados por su parte.

Europeísta convencido desde muy joven (España entró en la UE cuando él tenía quince años), al año siguiente de llegar al Banco de España ya estaba en el grupo de trabajo de finanzas públicas del BCE y en el comité de política económica del Ecofin, en temas de envejecimiento y sostenibilidad.

Era lógico que alguien joven, técnicamente preparado, sin miedo a analizar lo más complicado y con ganas de progresar, llamara la atención en el Banco de España al que entonces era el español más destacado en el mundo financiero europeo, José Manuel González-Páramo.

El joven Hernández de Cos se convirtió en el mejor colaborador de González-Páramo, que no dudó en llevárselo como asesor al BCE cuando fue nombrado miembro del comité ejecutivo y del Consejo de Gobierno, en 2004.

Eran los inicios de una carrera profesional que apuntaba alto. Con la burbuja inmobiliaria a punto de estallar, Hernández de Cos volvió a España en 2007 y el entonces gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, le colocó a las órdenes de su director de Estudios, José Luis Malo de Molina, una de las grandes instituciones de la entidad.

España entró en una de las etapas más complicadas de su historia económica con la gran crisis financiera en la que las viviendas dejaron de valer lo que parecía y las hipotecas se convirtieron en agujeros sin fondo en el que echar un dinero que no se tenía.

El Banco de España aguantó el escarnio al que fue sometido por no haberse dado cuenta antes de lo que se venía. Pero incluso en esa tesitura, Hernández de Cos seguía aprendiendo y no se desconectaba de sus comités de análisis en Europa.

Fue el momento de darse cuenta de que por más controlada que se tenga la teoría y la práctica de las finanzas europeas, las decisiones políticas son las que marcan el paso y ponen en marcha soluciones o descalabros.

Salto al BdE

Cuando empezaban a llegar los brotes verdes de 2015, Hernández de Cos culminó otro de los hitos de su carrera para el que estaba sobradamente preparado: director general de Economía y Estadística del Banco de España, en sustitución nada menos que de Carlos Malo de Molina.

Era la consolidación de su prestigio como economista y una puerta de entrada al Comité Económico y Financiero de la UE y al Consejo del International Center for Monetary and Banking Studies (ICMB).

Pero lejos de conformarse en el que debería ser el cargo de su vida, esa posición le abría más contactos, más Europa y más opciones de mejora. Conocía mejor que muchos el BCE y no había nadie mejor colocado que él en España para sustituir al entonces gobernador del Banco de España, Luis María Linde.

Pero entre crisis y convulsiones políticas, había que tirar de nuevo del manual de la Transición. Tal vez en ese momento de su vida con mucha más consciencia que cuando era un joven estudiante con aspiraciones.

En su nombramiento como gobernador en 2018 volvió a demostrar sus dotes de hombre de consenso en uno de los momentos más críticos de la democracia española, la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Ocho años después, los que vivieron de cerca el proceso aseguran que sólo Pablo Hernández de Cos era capaz de ser nombrado por un ministro de Economía del PP (Román Escolano) y salir en el BOE al día siguiente junto al nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

No fue fácil torear los primeros días de un mandato de seis años con un Gobierno que, en 2018, era una de las mayores improvisaciones políticas de este país en toda la democracia.

Había nombrado jefe de gabinete al que era secretario general del Tesoro con Rajoy, Fernando Navarrete, destacado eurodiputado por el PP y miembro de FAES. Todas las suspicacias de unos socialistas recién llegados tras la "épica" victoria de su líder estaban sobre la mesa,. Era el momento de moverse bien entre bambalinas y con toda la capacidad de diálogo posible.

Contaba con una aliada al frente de la economía española, Nadia Calviño, conocedora de su valía y su trayectoria y segura de que Hernández de Cos era capaz de superar esa situación con talento, preparación y buenas maneras.

Los dardos que llegaban desde el área económica de Ferraz se fueron anulando a medida que la figura del nuevo gobernador en España cobraba fuerza entre la banca y se convertía en uno de los baluartes de nuestro país en Europa.

En 2019 ya era presidente del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y una de las figuras más respetadas, por su preparación y su trayectoria, en todos los comités y grupos de análisis europeos en los que le tocaba lidiar dentro y fuera de la Eurozona.

Nunca dejó de poner sobre la mesa lo que la analítica de los datos y el momento hacían aflorar como riesgos para la economía española, en su añorada Dirección de Estudios, cuyos informes siempre marcaban la pauta. Aunque fueran en contra de algunas de las decisiones del Gobierno.

El nuevo desafío europeo

Esa imagen de hombre bueno, culto y buen padre de familia que atesora Hernández de Cos no oculta su afán por tener siempre todo atado y controlado en el trabajo. Informes, discursos, decisiones, negociaciones... Los que han trabajado a su lado saben que es muy demandante, siempre reclama todo lo pendiente.

Le gusta ejercer su función y dejarse ver. Y si para ello tiene que remover equipos, presionar a comités o buscar datos que parecen imposibles, que nadie dude que lo va a hacer.

Los que han trabajado a su lado saben que es capaz de convencer a todo un equipo de que el proyecto que tienen entre manos es lo más importante y sacarles el 120% de rendimiento. Para ello, se baja al nivel de cualquiera, se convierte en uno más del grupo, facilita el debate y genera más valor en el conjunto.

Es una forma de gestionar en la que se trabaja mucho, pero se trabaja bien. Convencidos de que todo el esfuerzo y la vocación de servicio público siempre merece la pena.

Para llegar a la presidencia del BCE y ocupar el sillón de Christine Lagarde solo le quedaba superar al holandés Klaas Knot.

Los analistas europeos cuentan ya con la gran capacidad del candidato español para manejar un equipo al que se incorporan el alemán Markus Brunnermeier, como economista jefe, y la francesa Laurence Boone, en la cartera de operaciones de mercado del BCE.

Ahora va a tener más equipo que nunca al que pedirle informes. Y podrá dirigir a los economistas mejor preparados de Europa para abordar la política monetaria del euro su tradicional mesura y talento.

Aunque las decisiones sobre tipos no parece que vayan a dar mayores quebraderos de cabeza a medio plazo en la UE, la convulsión en Francia y el riesgo de una crisis de deuda son un abismo difícil de controlar de cara a futuro.

Hernández de Cos tiene toda la experiencia y la preparación técnica necesaria para afrontar esa situación. Máxime tras su paso como director general del Banco de Pagos Internacionales (BPI).

Pero eso no obsta para que, de nuevo, deba tirar del manual de consenso que aprendió de pequeño y que ha utilizado a lo largo de su vida y su carrera, para saber estar en el sitio justo, en el momento exacto y tomar las decisiones más acertadas.