La Junta declara desierto el concurso de los helicópteros del 061 andaluz, un contrato de 76,5 millones

Puede volver a licitar aumentando el presupuesto, dividir el contrato en lotes o revisar los requisitos técnicos para abrir la competencia; la administración está pendiente de decidir cuál de esas vías seguir.

¿Qué opciones tiene la Junta para adjudicar finalmente el servicio de helicópteros del 061?

Las bases exigían características concretas —peso máximo de despegue muy definido, rotor de cola carenado y tren de aterrizaje tipo patín— que, según fuentes del sector, solo cumple un modelo de mercado, lo que limita la competencia y eleva precios.

¿Qué requisitos técnicos de las bases han encarecido las ofertas del concurso del 061?

Avincis venía prestando el servicio con anteriores denominaciones (Inaer, Babcock) y ganó la adjudicación de 2025; su oferta de 101 millones en la nueva licitación excedió el presupuesto y motivó su exclusión.

¿Qué papel ha tenido Avincis en el servicio aéreo del 061 y cómo afectó eso a la licitación?

Ya ocurrido: la prestación actual sigue con la flota vigente y el contrato de 2025 en vigor; posible consecuencia: la Junta debe decidir si reconvoca subiendo el importe o relajando requisitos técnicos para atraer ofertas.

¿Qué implican para el servicio de emergencias que la licitación del 061 quede desierta?

Porque las dos ofertas presentadas superaban el presupuesto base: Avincis elevó su propuesta a 101 millones y SAF Helicopters a 81,1 millones, por lo que la administración las excluyó y dejó el concurso desierto.

¿Por qué la Junta de Andalucía ha declarado desierto el concurso de los helicópteros del 061 por 76,5 millones?

Las exigentes especificaciones técnicas fijadas en los pliegos limitaban en la práctica la competición a un único modelo de helicóptero disponible en el mercado.

El contrato actual sigue en vigor hasta los últimos meses de 2027, lo que otorga a la administración un año de margen para lanzar una nueva licitación.

La actual adjudicataria, Avincis, presentó ofertas de 101 y 71,9 millones, mientras que SAF Helicopters ofreció 81,1 millones de euros, quedando todas excluidas por no ajustarse a las bases.

La Junta de Andalucía ha declarado desierto el concurso para el transporte sanitario aéreo del 061, valorado en 76,5 millones de euros, al superar el presupuesto las ofertas de las dos empresas candidatas.

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha declarado desierto el concurso de transporte sanitario aéreo del 061, un contrato con un presupuesto base de 76,5 millones de euros y al que optaban dos empresas.

Según la resolución de la administración, el actual adjudicatario, Avincis, presentó una oferta de 101 millones de euros, que excedía con mucho el presupuesto de la licitación, y otra alternativa (posibilidad no contemplada en las bases) de 71,9 millones.

La otra empresa en liza, la francesa SAF Helicopters, presentó una proposición económica de 81,1 millones. También por encima de lo que establecían las bases.

La Junta considera que las dos ofertas exceden el presupuesto base de 76,5 millones de euros, por lo que acuerda excluirlas a las dos y dejar el concurso desierto.

Los equipos HEMS (Helicopter Emergency Medical Services) desempeñan un papel crucial en la atención sanitaria de urgencias para llevar a los equipos de urgencias a zonas rurales, de difícil acceso o en situaciones de riesgo vital.

Situaciones en las que cada minuto que se gane marca la diferencia entre la vida y la muerte en la atención de emergencias graves como accidentes de tráfico, ictus, infartos o traumatismos severos.

Así que en documentos oficiales la Junta pone énfasis en la necesidad de que la oferta del ganador del concurso logre “reducir significativamente los tiempos de traslado a centros hospitalarios de referencia y mejore las posibilidades de éxito”.

El servicio se presta actualmente con una flota de cinco helicópteros medicalizados de soporte vital avanzado (HEMS) coordinados por el Centro de Emergencias Sanitarias 061, con bases de Sevilla, Málaga, Cádiz, Córdoba y Granada.

En noviembre de 2025 la Junta adjudicó el servicio a Avincis con sede en Alicante (con una UTE formada por Avincis Aviation España, S.A.U., Avincis Aviation Technics, S.A.U. y Avincis Aviation Iberia, S.L.U) por 27 millones.

Avincis ya venía prestando este servicio en Andalucía bajo sus denominaciones corporativas anteriores (Inaer y posteriormente Babcock España), antes de que el fondo de inversión Ancala adquiriera la división y la renombrara como Avincis.

El contrato de 2025 actualmente en vigor tiene una vigencia de dos años, aunque la Junta lo haya vuelto a sacar a licitación para dar servicio a partir de los últimos meses de 2027. Aún hay un año para adjudicarlo.

En el sector están pendientes ahora de la decisión que tome la administración de cara a un nuevo intento de licitar el contrato: si sube el importe o si rebaja los requisitos técnicos para que las cuentas salgan a las empresas.

Las bases

Las bases del último concurso, el que se ha declarado desierto, obligaban a pujar por el servicio en su totalidad, sin posibilidad de dividirlo en lotes y que las empresas pudiesen pujar por todo o por partes.

Se aludía a razones operativas y de coordinación para preferir una única empresa adjudicataria a varias que tuvieran que trabajar conjuntamente. “Dificultaría la estandarización operativa en cuanto a protocolos”, dice la administración.

También insistían las bases en la necesidad de “rápida movilización”. Aunque luego no había ningún criterio objetivo para medir rapidez ni tiempos de respuesta.

Y hay además especificaciones técnicas, como el peso máximo en el despegue para helicópteros ligeros (con base en la Cartuja de Sevilla, Jerez o Córdoba) muy concretas: 2.980 kilos.

Tan específicas que coinciden con un modelo disponible en el mercado.

Para los aparatos con base en Baza y Antequera el peso máximo en el despegue es de 3.500 kilos.

Las bases establecen además la preferencia por un tren de aterrizaje de tipo patín “al objeto de facilitar el aterrizaje en superficies irregulares durante las operaciones de carga y descarga de los pacientes”.

También se pide un rotor de cola protegido (carenado) con altura igual o superior a 1,80 desde el suelo “para minimizar riesgos y mejorar la seguridad de las personas que participan en las operaciones”.

Características que, en conjunto, sólo cumple un modelo de helicóptero en el mercado, indican las fuentes consultadas en el sector. El mismo que levanta en su última actualización 2.980 kilos en el despegue.

Aunque en la actualidad las emergencias sanitarias en Andalucía están operando con aparatos de varios fabricantes, sin el rotor de cola carenado, con ruedas y con patines, y con distintas opciones de peso en el despegue.

Estas especificaciones técnicas, en la práctica, tienen incidencia directa en las ofertas económicas que pueden presentar los operadores interesados, pues se ven abocados a competir con un modelo concreto de helicóptero, con su precio de mercado.

El mismo peso en el despegue, el rotor de cola carenado y el patín en el tren de aterrizaje se han incluido también en otros concursos autonómicos recientes para el mismo servicio, como en Galicia.

Aunque en esta comunidad sí se establecía una velocidad máxima certificada de 240 kilómetros por hora, para velar por la rapidez.

En Navarra también se establecieron estas características en el pliego técnico del concurso.