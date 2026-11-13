La inflación se mantiene en el 4,9% en octubre: se contiene el precio de los combustibles pero se dispara el del gas

Los alimentos y bebidas no alcohólicas moderaron su tasa a 2,4% por menores subidas en frutas y frutos secos, mientras los paquetes turísticos bajaron menos que en octubre de 2025, lo que sustentó parte del aumento mensual del IPC.

¿Cómo han evolucionado los precios de alimentos y paquetes turísticos en octubre y qué efecto tuvieron en el IPC?

Subyacente en 3,1% indica la inflación excluyendo energía y alimentos no elaborados; muestra la presión de precios subyacente y está por debajo de la inflación general, señalando que la energía impulsa parte del alza.

¿Qué significa que la inflación subyacente esté en el 3,1% y por qué importa?

El gas aumentó más que hace un año y elevó la tasa del grupo de vivienda hasta 7,6%, lo que empujó al alza la inflación de ese capítulo.

¿Por qué ha subido el precio del gas y cómo ha afectado al grupo de vivienda?

La bonificación redujo la subida de los precios del transporte y contuvo la inflación de combustibles, contribuyendo a que la tasa general no fuera más alta en octubre.

¿Qué impacto ha tenido la bonificación de los combustibles en la inflación de octubre?

El Instituto Nacional de Estadística sitúa la tasa interanual en 4,9% porque la contención en los precios de combustibles, alimentos y vestido quedó compensada por subidas en el gas y una menor caída de los paquetes turísticos respecto a 2025.

¿Por qué la inflación se mantiene en el 4,9% en octubre según el INE?

La inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles como energía y alimentos no elaborados, se situó en el 3,1%.

La contención de los precios en combustibles, alimentos y vestimenta compensó el fuerte incremento registrado en el precio del gas.

La inflación se mantuvo en el 4,9% en octubre, su nivel más alto desde principios de 2023, según datos confirmados por el INE.

La inflación se mantiene en el 4,9% en octubre, la tasa más alta desde principios de 2023. Así lo ha confirmado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La bonificación de los combustibles por parte del Gobierno ha tenido un efecto parcial. El organismo ha detallado la contención de los precios de los combustibles, los alimentos y el vestido y calzado.

No obstante, esta evolución se vio compensada por los paquetes turísticos, cuyos precios bajaron menos que en octubre de 2025, y el gas, que incrementó sus precios más que hace un año.

La inflación subyacente interanual, que excluye la energía y los alimentos no elaborados, se mantiene en el 3,1%. Este indicador, que permite observar la presión de los precios sin los componentes más volátiles, permanece así por debajo de la inflación general.

En concreto, el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas situó su tasa anual en octubre en el 2,4%, tres décimas por debajo de la del mes pasado, debido a que los precios de las frutas y frutos de cáscara subieron menos que un año antes.

Términos mensuales

El grupo de vestido y calzado recortó tres décimas su avance interanual, hasta el 1,8%, en tanto que el transporte presentó una tasa del 10,3%, dos décimas menos que el mes pasado, debido a la bajada de los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales.

Por contra, el grupo de vivienda elevó cuatro décimas su tasa interanual, hasta el 7,6%, debido a la subida del gas, en tanto que actividades recreativas, deporte y cultura incrementó su tasa hasta el 4,1%, cinco décimas más, por los paquetes turísticos.

En términos mensuales, el IPC subió un 0,6%, tres décimas más que en septiembre. Con el incremento de octubre, la inflación mensual acumula nueve meses consecutivos de alzas.