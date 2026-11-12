Mapfre Economics mejora su previsión para el PIB de España este año al 2,5%, pero rebaja la de 2027 al 2%

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Mapfre Economics eleva la previsi%n del PIB de Espa$a al 2,5% en 2026, respaldado por el empleo, el consumo, el turismo y los fondos Next Generation. El Servicio de Estudios rebaja levemente su estimaci%n de crecimiento para 2027 al 2%, situando la inflaci%n en el 3,7% este a$o y el 2,9% el que viene. En el panorama internacional, prev& un crecimiento del PIB del 1% en la Eurozona y del 2,3% en Estados Unidos para 2026. El sector asegurador global mantendr& su resiliencia con un aumento estimado de las primas del 5% en Vida y del 4,8% en No Vida durante este ejercicio. Preguntas ¿Por qué Mapfre Economics ha subido su previsión del PIB de España a 2,5% para 2026? Porque el Servicio de Estudios identifica un empuje sostenido del empleo, el consumo y el turismo, además del efecto de los fondos Next Generation EU que han impulsado la inversión y la resiliencia de la actividad. ¿Qué consecuencias tiene la mejora de Mapfre Economics para 2026 sobre la inflación ya registrada este año? La revisión al alza del PIB coincide con una inflación estimada en 3,7% para 2026, que ya está integrada en las proyecciones del Servicio de Estudios. Podría consolidar presiones al alza sobre precios si la demanda interna sigue fuerte y la transmisión salarial se intensifica. ¿Por qué Mapfre rebaja la previsión de crecimiento para España en 2027 al 2% desde 2,1%? Porque el informe considera que algunos impulsos transitorios —como la fase final del despliegue de los fondos europeos— irán perdiendo fuerza, lo que plantea interrogantes sobre mantener ritmos superiores a la Eurozona. ¿Cómo comparan Mapfre Economics las previsiones de España con las de la Eurozona y EE. UU. para 2026-2027? Mapfre proyecta 2,5% para España en 2026 y 2% en 2027; la Eurozona crecería 1% en 2026 y 1,2% en 2027; Estados Unidos crecería 2,3% en 2026 y 2,1% en 2027. ¿Qué impacto puede tener esa evolución en el sector asegurador según Mapfre Economics? Un entorno de inflación moderada y tipos más altos favorece crecimiento nominal de primas y mejor rentabilidad de carteras, aunque con mayor dispersión entre mercados y más exposición a volatilidad financiera.

Mapfre Economics ha mejorado su previsión de crecimiento para el Producto Interior Bruto (PIB) español hasta el 2,5% en 2026.

Eso sí, ha rebajado ligeramente sus expectativas para el año que viene y las sitúa en el 2%, frente al 2,1% esperado hace unos meses.

El Servicio de Estudios de Mapfre ha estimado que la inflación, por su parte, se situaría en el 3,7% este año y en el 2,9% el que viene, respectivamente.

Así lo destaca en el informe 'Panorama económico y sectorial 2026: actualización de previsiones hacia el cuarto trimestre', publicado este jueves y editado por Fundación Mapfre.

Según el Servicio de Estudios de Mapfre, España se mantiene como una de las principales sorpresas positivas dentro de la economía europea.

La actividad económica sigue apoyándose en la fortaleza del empleo, el dinamismo del consumo, la aportación del turismo y los servicios, así como una evolución demográfica que continúa actuando como soporte de la demanda interna.

A ello se ha sumado, durante los últimos años, el impulso derivado de los fondos europeos Next Generation EU, que han contribuido a sostener la inversión y a reforzar la resiliencia de la actividad económica en un entorno internacional complejo.

Eurozona y Estados Unidos

"Como consecuencia, las previsiones de crecimiento del PIB vuelven a revisarse al alza, tanto para 2026 como para 2027, sugiriendo que la capacidad de expansión de la economía española está resultando superior a la incorporada inicialmente en muchos escenarios", ha señalado Mapfre Economics en el informe.

Sin embargo, los expertos han advertido de que, a medida que algunos de estos factores maduran y el despliegue de los programas europeos se aproxima progresivamente a su fase final, "comienzan a ganar relevancia los interrogantes sobre la capacidad de la economía española para mantener ritmos de crecimiento significativamente superiores a los de la Eurozona".

En cuanto al resto del mundo, Mapfre Economics estima que Estados Unidos crecería un 2,3% en 2026 y un 2,1% en 2027, con una subida de los precios del 3,4% y del 2,6%.

De su lado, la Eurozona registraría una mejora del PIB del 1% este año y del 1,2% el que viene, con una inflación del 3,1% y del 2,7%, respectivamente.

Mapfre Economics estima un crecimiento para América Latina del 1,9% en 2026 y del 2% en 2025, con una subida de los precios del 8,7% y del 8,5%, respectivamente.

En el caso de Asia, la región sigue concentrando una parte significativa del crecimiento mundial, aunque cada vez más influida por las transformaciones geopolíticas y económicas que están redefiniendo el entorno global.

Así, se espera para la región un crecimiento del 4,6% este año y del 4,5% el que viene, con una inflación del 1,4% tanto para 2026 como para 2027.

Los expertos han especificado que China se encuentra transitando una etapa de crecimiento económico más moderado, apoyada en estímulos públicos selectivos y en la fortaleza de determinados sectores industriales y tecnológicos.

Mapfre Economics estima una mejora del PIB del 4,5% este año y del 4,4% el que viene, ya lejos del objetivo del 5% fijado por su gobierno.

Sector asegurador

En cuanto a la actividad aseguradora global, el Servicio de Estudios de Mapfre ha señalado que conserva un perfil resiliente apoyado por el impulso nominal derivado de una inflación más elevada (que se traslada progresivamente a los capitales asegurados y a las tarifas) y por unos tipos de interés más altos que refuerzan el atractivo de los productos de ahorro y mejoran el rendimiento de las carteras de inversión.

No obstante, este soporte convive con una dispersión creciente entre mercados y entre los segmentos de Vida y No Vida, así como con una mayor exposición a la volatilidad financiera y a unas condiciones de financiación más exigentes.

En este contexto, se prevé un crecimiento nominal de las primas globales, en 2026, del 5% en el segmento de los seguros de Vida y del 4,8% en el de No Vida, cifras algo inferiores a las de la actualización presentadas en nuestro informe anterior, en parte por el efecto base de un cierre de 2025 más dinámico de lo estimado inicialmente.

Para 2027, se anticipa una aceleración del crecimiento de las primas hasta el 5,7% y el 5,4% para los segmentos de Vida y No Vida, respectivamente, en la medida en que se vayan consolidando los efectos de la actualización de tarifas y de unos mayores rendimientos financieros.