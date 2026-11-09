Veinte centros de datos con 10.000M de inversión “bloqueados” en Andalucía a la espera del Decreto del Gobierno

Según Nieto, las exigencias limitan la implantación de centros propios en Andalucía y pueden obligar a depender de infraestructuras fuera de la comunidad, lo que reduce la capacidad de mantener datos y servicios bajo control regional.

El Gobierno advierte que una entrada abrupta de centros de datos aumentaría el uso de ciclos combinados, incrementaría costes variables de generación y elevaría emisiones de CO2, afectando precios eléctricos y objetivos climáticos.

Qué argumentos ofrece el Gobierno para justificar las restricciones del Real Decreto sobre centros de datos?

Ya ocurrido: empresas han descartado proyectos por problemas energéticos, como la pérdida de casi 1.000 millones en Málaga que fue a Aragón; podría ocurrir: reducción de inversiones estratégicas y menor capacidad competitiva de España en el mercado de data centers.

Qué consecuencias ya han ocurrido y qué podría ocurrir por las exigencias del decreto para la inversión en centros de datos en España?

El borrador obliga a instalaciones con consumo superior a 10 MW a garantizar hora a hora el 80% de su abastecimiento con renovables y aplica condiciones sobre mix y picos de demanda que el sector considera inviables.

¿Qué exige el Gobierno en el borrador del Real Decreto que preocupa al sector de los centros de datos?

Nieto explica que la tramitación del Real Decreto que regula los centros de datos impone requisitos energéticos y administrativos que paralizan decisiones de inversión y autorizaciones, dejando proyectos pendientes hasta que se aclare la norma.

¿Por qué dice José Antonio Nieto que veinte centros de datos con 10.000 millones están “bloqueados” en Andalucía?

El borrador del Real Decreto exigirá a los centros de más de 10 MW abastecerse en un 80% con energías renovables garantizadas hora a hora, una condición que el sector considera inviable.

El Ejecutivo justifica las restricciones alegando que la llegada masiva de estas instalaciones dispararía un 200% el coste variable de generación eléctrica y un 65% las emisiones de CO2.

El consejero José Antonio Nieto y la patronal SpainDC denuncian que la futura norma impondrá los requisitos más exigentes del mundo, amenazando la competitividad y la soberanía digital.

Unos 20 centros de datos con una inversión prevista de 10.000 millones de euros permanecen paralizados en Andalucía a la espera del nuevo decreto del Gobierno.

Veinte centros de datos, con una inversión conjunta de 10.000 millones de euros, permanecen “bloqueados” actualmente en Andalucía a la espera de que el Gobierno lance un decreto para regular el sector.

Son datos del consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública de Andalucía, José Antonio Nieto, justo el día en el que SpainDC, la Asociación Española de Centros de Datos, presenta su 'Manifiesto por una España digital, competitiva y soberana'.

La asociación ha alertado de que varios de los requisitos planteados por el Gobierno para el Decreto “comprometerán inversiones estratégicas” y reducirán la capacidad de España para competir en centros de datos.

Nieto se suma a las críticas del sector y asegura que el Decreto que prepara el Gobierno español pone las condiciones "más altas del mundo" a estas instalaciones en cuanto a uso de renovables y otros aspectos.

La apertura de nuevos centros de datos, ha reflexionado el consejero, "no puede ser la ley de la selva" pero tampoco la norma debe "de facto, impedir que tengamos soberanía energética y centros de datos propios".

En este punto, ha calificado la decisión del Gobierno de "una mala decisión, una más" que "impone otro problema" a la comunidad autónoma ya que con el Decreto de Transición Ecológica "en Andalucía no puede haber más centros de datos".

"Directamente, se está diciendo que Andalucía se olvide de la soberanía digital y que crucemos los dedos para que los datos no se usen mal", ha asegurado.

Argumentos del Gobierno

El Gobierno central ha advertido de que una entrada "abrupta" de centros de datos en el sistema eléctrico tendría "consecuencias indeseadas" sobre los precios de la electricidad y sobre las emisiones de CO2 asociadas al 'mix' de producción de energía eléctrica.

En el análisis de impacto del proyecto de Real Decreto se estima que la entrada de 10 GW de potencia instalada de centros de datos en 2030 supondría, en comparación con la entrada de 1 GW, "un aumento del funcionamiento de los ciclos combinados del 107%, del coste variable total de generación de un 200% y de las emisiones de CO2 en un 65%".

Las consecuencias directas serían un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero más allá de los objetivos comprometidos por España y un incremento de los precios de la electricidad.

Así que se prevé obligar a estos centros con consumo superior a 10 MW a abastecerse en un 80% a través de energías renovables, garantizado hora a hora. Algo que el sector considera inviable.

SpainDC estima que el sector podría movilizar hasta 66.900 millones de euros en inversiones hasta 2030. Inversiones que el Real Decreto pone en peligro con sus exigencias.

El consejero Nieto ha insistido, de acuerdo a las reivindicaciones del sector, en que la normativa española se ajuste a los requisitos que se piden en la UE.

Andalucía ya lamentó el año pasado la pérdida de una inversión cercana a los 1.000 millones de euros de un centro de datos en Málaga, que acabó trasladando su proyecto a Aragón, por falta de energía eléctrica.