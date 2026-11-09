SpainDC pide una "revisión total" del Real Decreto de centros de datos al sostener que compromete inversiones

SpainDC, citando su Informe Anual 2025 con Pb7 Research, estima que el sector podría movilizar 66.900 millones de euros en inversiones hasta 2030.

¿Qué volumen de inversión dice SpainDC que podría movilizar el sector de centros de datos hasta 2030?

SpainDC argumenta que España tiene ventajas competitivas (generación renovable, conectividad internacional y ecosistema empresarial) y que requisitos inasumibles en el RD impedirían convertir esas fortalezas en inversión, empleo y desarrollo tecnológico.

El manifiesto suma más de 160 adhesiones en menos de una semana, incluyendo asociaciones como APPA Renovables, la Asociación Empresarial Eólica, Anese y Adigital, y compañías de la cadena de valor de centros de datos.

Lo ya ocurrido: la petición pública y más de 160 adhesiones muestran rechazo y presión política sobre el texto; lo que podría ocurrir: la revisión podría modificar requisitos técnicos y ambientales, cambiando la viabilidad económica de futuros proyectos.

¿Qué consecuencias tiene para las inversiones que SpainDC reclame una revisión total del Real Decreto?

SpainDC sostiene que el proyecto de Real Decreto incluye exigencias que "comprometerán inversiones estratégicas" y reducirán la competitividad de España para atraer infraestructuras clave de inteligencia artificial y economía digital.

Desde SpainDC denuncian la contradicción del Gobierno al autoexcluirse del cumplimiento de las exigencias impuestas a los proyectos promovidos por el sector privado.

El sector calcula que podría movilizar hasta 66.900 millones de euros en inversiones en España hasta el año 2030 para impulsar la inteligencia artificial y la economía digital.

La patronal ha lanzado un manifiesto respaldado por más de 160 entidades y empresas para reclamar una regulación que garantice la competitividad y la seguridad jurídica.

SpainDC exige una "revisión total" del proyecto de Real Decreto de centros de datos al considerar que sus exigencias comprometen inversiones estratégicas en el país.

SpainDC, la Asociación Española de Centros de Datos, ha lanzado el 'Manifiesto por una España digital, competitiva y soberana', una iniciativa que busca unir a empresas y organizaciones de distintos sectores económicos en defensa de una regulación que permita a España aprovechar su potencial tecnológico e industrial de cara a la "revisión total" del Real Decreto de centros de datos.

Según ha explicado en una nota de prensa, el manifiesto ha conseguido más de 160 adhesiones en menos de una semana, entre ellas las de asociaciones como APPA Renovables, la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Anese o Adigital, además de compañías de toda la cadena de valor de los centros de datos. La iniciativa continúa abierta a nuevas adhesiones.

El manifiesto surge en un "momento decisivo" ante el avance del proyecto de Real Decreto de centros de datos, sobre el que SpainDC ha advertido de que algunas de sus exigencias "comprometerán inversiones estratégicas" y mermarán la capacidad de España para competir por las infraestructuras que sostendrán la inteligencia artificial y la economía digital.

"España tiene una oportunidad histórica para convertirse en uno de los grandes polos digitales de Europa. Este manifiesto nace para defender esa ambición desde una posición común, que va más allá de los centros de datos y reúne a empresas y sectores fundamentales para el futuro económico del país. No podemos permitirnos desaprovechar esta oportunidad", ha señalado el presidente de SpainDC, Emilio Díaz.

La Asociación ha recordado que España cuenta con "importantes ventajas competitivas", como su capacidad de generación renovable, su conectividad internacional y un ecosistema empresarial preparado para transformar esas fortalezas en inversión, empleo y desarrollo tecnológico.

En este sentido, el sector podría movilizar 66.900 millones de euros en inversiones hasta 2030, según el Informe Anual 2025 sobre el Sector de los Centros de Datos en España de SpainDC y Pb7 Research.

"No podemos llenar discursos hablando de soberanía digital, inteligencia artificial y reindustrialización mientras ponemos trabas a las infraestructuras que lo hacen posible", ha indicado la directora ejecutiva de SpainDC, Begoña Villacís.

"Además, hay una contradicción difícil de explicar: si esta regulación es tan necesaria y beneficiosa, ¿por qué el propio Gobierno se autoexcluye de cumplir exigencias en los proyectos que promueve? La soberanía digital no se construye con declaraciones de intenciones, sino con infraestructuras", ha abundado.

Por todo ello, las entidades firmantes reclaman una "revisión total" del proyecto de Real Decreto para garantizar exigencias ambientales rigurosas, técnicamente viables y proporcionadas, así como una estrategia nacional que reconozca el carácter estratégico de los centros de datos, anticipe las necesidades energéticas y de red y garantice la seguridad jurídica.

El objetivo es que la transición energética y la transformación digital avancen conjuntamente, convirtiendo las fortalezas de España en oportunidades para toda su economía.