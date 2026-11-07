El aceite de oliva español pone sus esperanzas en las ventas en China por la rebaja de aranceles al 5% en 2027

Las aduanas chinas registraron un precio medio de 4,40 euros por kilo en la última campaña, por encima de 3,86 euros en la campaña récord, lo que indica que una rebaja arancelaria puede reducir el precio final y mejorar competitividad. Fuente (El Español): datos de precio medio en el artículo.

¿Qué precio medio pagó China por el aceite español y cómo afecta eso a la competitividad?

Está financiando promoción y formación: lanzó campañas bajo la marca Aceites de Oliva de España y trajo a cinco profesionales chinos a España para formarlos como embajadores y enseñar usos culinarios y saludables del AOVE. Fuente (El Español): descripción de la campaña y la misión formativa en el artículo.

¿Cómo está actuando la Interprofesional para impulsar el consumo de aceite de oliva en China?

Hay margen: en 2023 las exportaciones a China superaron 40.000 toneladas y el récord de la campaña 2021/22 fue 46.000 toneladas, niveles que el sector aspira a recuperar. Fuente (El Español): cifras históricas mencionadas en el artículo.

En la campaña octubre 2025-septiembre 2026 se exportaron unas 32.500 toneladas a China, con un crecimiento superior al 9% frente a años de caída por sequía que redujeron las ventas. Fuente (El Español): datos de la campaña y el incremento citados en el artículo.

Porque el acuerdo UE-China reduce el arancel del 10 al 5% desde el 1 de enero de 2027, lo que hará más competitivo el precio del AOVE español en China y puede aumentar la demanda. Fuente (El Español): el propio artículo indica el recorte del arancel y su fecha.

¿Por qué la Interprofesional del Aceite de Oliva Español centra sus expectativas de crecimiento en China tras la rebaja de aranceles al 5% en 2027?

La Interprofesional del Aceite de Oliva ha traído a profesionales chinos a España para formarlos en el uso gastronómico y las propiedades saludables del producto para integrarlo en su cocina.

España suministra más del 80% del aceite de oliva consumido en China, y la industria prevé volver a batir récords históricos de exportación impulsada por la gran producción esperada.

En la última campaña, China se consolidó como el sexto cliente internacional de España y el segundo fuera de Europa, alcanzando unas ventas de 32.500 toneladas de aceite de oliva.

China reducirá el arancel al aceite de oliva del 10% al 5% a partir del 1 de enero de 2027, lo que posiciona al país asiático como un mercado estratégico clave para el sector español.

El sector del aceite de oliva español pone los ojos en China, que bajará el arancel del 10 al 5% a partir del 1 de enero, mientras que otros mercados preferentes como Estados Unidos se empecinan en mantenerlo más alto, con amagos de subirlo incluso.

Según datos de la Interprofesional del Aceite, hace 20 años partieron de España hacia China 1.800 toneladas de aceite. Por aquel entonces el país asiático era el 18 en el ranking de clientes internacionales.

En la pasada campaña (octubre de 2025 a septiembre de 2026) China se situó como sexto cliente en el mundo y el segundo fuera de Europa, sólo por detrás de Estados Unidos, con ventas de unas 32.500 toneladas y un incremento por encima del 9%.

Y hay margen de crecimiento. En 2023, antes de la desastrosa sequía que disparó los precios, las exportaciones de aceite español a China superaron las 40.000 toneladas. El récord está en la campaña 2021/22, con 46.000 toneladas.

Dos años con las cosechas más cortas del siglo y precios muy altos redujeron a la mitad las ventas, que ahora se recuperan con fuerza.

Los datos de las Aduanas de China establecen que el precio medio del aceite español al entrar en ese país se situó en 4,40 euros por kilo, frente a los 3,86 de la campaña récord.

“Todo indica que es un mercado que está listo para volver a batir récords y en el que el sector ha puesto enormes esperanzas en China”, explica Teresa Pérez, gerente de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español.

“Estamos ante una campaña en la que vamos a tener una gran producción y tenemos que mirar fuera de nuestros mercados y, por supuesto, el mercado chino va a ser un mercado de gran oportunidad por la disminución de aranceles a partir del uno de enero de 2027”, añade.

El acuerdo entre la Unión Europea y China fija un recorte del arancel que paga el producto en la aduana, del 10% al 5%, lo que mejora el atractivo de nuestros aceites en un mercado que adquiere en España más del 80% de los aceites de oliva que consume.

La Interprofesional está dedicando especiales esfuerzos en la promoción en China, un mercado al que ve especial potencial de crecimiento.

Promoción en China y en España

En mayo de este año, a través de su marca Aceites de Oliva de España, lanzó una nueva campaña bajo el lema 'Una gota de España para mejorar tu día a día'.

Ahora, como parte de esta iniciativa, ha traído a cinco profesionales chinos a España para formarlos como embajadores de nuestro oro líquido en su país de origen,

A esa misión se explicó el producto, sus cualidades, sus propiedades, pero el punto más importante fue explicarles cómo pueden integrarlo en su cocina.”

De ello se encargó el chef jienense Perico Ortega, con una Estrella Michelín en su restaurante ReComiendo de Córdoba, en un taller sobre el uso del AOVE en la restauración.

Perico Ortega enseña a una delegación china usos culinarios del aceite de oliva. El Español

“Los animo a que lo conozcan, a que investiguen, a que no solo lo utilicen como un condimento de una ensalada, sino que se puede utilizar para una fritura o para un wok. Y no excluye que utilicen sus ingredientes tradicionales”, explica Ortega.

Un taller que fue especialmente bien recibido por el chef Gu Chao, miembro fundador del Shanghái Chef Alliance y consultor para más de 10 restaurantes chinos.

“Venía con la duda de cómo utilizar el aceite de oliva virgen extra en la cocina, porque los chinos salteamos mucho con aceite en caliente”, explica el cocinero chino.

Tras ver en acción a Perico Ortega, ha llegado a la conclusión de que “es el momento de introducir el aceite de oliva virgen extra en la cocina china. Se puede saltear, se puede calentar y, además, es un producto saludable”.

De hecho, las bondades saludables del aceite de oliva virgen extra utilizado en caliente protagonizó otro de los talleres impartidos a este grupo, en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona, a cargo de Rosa María Lamuela, catedrática de Nutrición, Ciencias de la Alimentación y Gastronomía.

“Lo que he intentado en este taller es demostrarles que cocinando con aceite de oliva virgen extra se mantienen los antioxidantes, además de que se favorece la absorción o se favorece el efecto de otros productos vegetales con los que se cocina el aceite”.

En Córdoba, además del taller de cocina, visitaron el centro del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA) Alameda del Obispo donde pudieron pasear entre la inmensa colección de variedades de olivo que atesora el centro.

Pudieron ver el proceso completo, desde el campo a la botella, en la Finca Suerte Alta del municipio cordobés de Albendín.

Un viaje inmersivo

También recorrieron el Museo del Olivar y el Aceite de Baena, en donde realizaron una cata de la DOP Baena y conocieron las potencialidades de las marcas de calidad ligadas al territorio.

Visitas que se complementaron con sesiones formativas sobre el producto a cargo de expertos en el cultivo como la secretaria general de Almazaras Federadas de España y miembro del Grupo de Trabajo de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, o Alfonso Fernández, formador.

De ahí, pasaron a visitar el territorio de otra DOP, la de Garrigues en Lleida, donde asistieron a una cata de sus aceites y a visitar la almazara Cuadrat Valley en L`Albagés.

Una explotación volcada tanto en la producción de aceites de oliva virgen extra de alta gama como en el oleoturismo.

También contactaron con los aceites de otra DOP, la de Siurana y tuvieron ocasión de adentrarse en el modelo cooperativo visitando la Cooperativa Agrícola de Cambrils, en Tarragona.

Especial admiración generó en el grupo la visita a los olivos milenarios de la localidad tarraconense de Ulldecona, con la Farga del Arión a la cabeza y sus 1.700 años de vida.