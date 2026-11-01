La flor cortada española espera vender para Todos los Santos y los Difuntos el 20% de su producción anual

Entre enero y agosto España exportó flores y plantas vivas por 549 millones de euros, con 90 millones en flor cortada, mientras que las importaciones alcanzaron 299 millones; el sector estima que el 70% de las flores vendidas en España son importadas.

¿Cómo compite España en exportaciones e importaciones de flores y qué saldo refleja el mercado?

La exigente regulación de sustancias activas fitosanitarias ha contribuido a una menor producción nacional en las últimas décadas, lo que ha aumentado la dependencia de importaciones.

¿Qué consecuencias ha tenido la normativa comunitaria de fitosanitarios sobre la producción española de flor cortada?

El crisantemo es la protagonista tradicional; este año hay también fuerte demanda de crisantemo monoflor y de eucalipto como follaje, mientras algunos clientes piden flores más selectas como orquídeas, rosas o anthuriums.

¿Qué variedades mandan en la campaña de Difuntos y qué novedades hay este año?

Es la campaña clave: esas fechas representan el 20% de las ventas anuales de flor cortada en España, concentrando la demanda en pocos días y provocando picos de precios y logística.

¿Qué importancia tienen Todos los Santos y Difuntos para las ventas de flor cortada en España?

Porque Andalucía concentra unas 500 hectáreas de cultivo, con 450 en la zona Noroeste de Cádiz y 50 en el Bajo Guadalquivir, que producen la mayor parte de las variedades usadas en cementerios. Esta concentración geográfica explica la cuota de mercado regional.

¿Por qué la flor cortada andaluza supone el 80% de la oferta nacional en Todos los Santos?

Las exportaciones españolas de flores y plantas vivas subieron un 7% hasta agosto, alcanzando los 549 millones de euros, con Francia y Portugal como principales clientes.

A pesar de las buenas expectativas de calidad, el sector señala que el 70% de las flores vendidas en el país son importadas frente al 30% de origen nacional.

Andalucía lidera la industria nacional al concentrar el 80% de la producción, destacando el cultivo de crisantemos y margaritas en Cádiz y el Bajo Guadalquivir.

Las festividades de Todos los Santos y Difuntos concentran el 20% de las ventas anuales de flor cortada en España, según la Asociación Española de Floristas.

Los días de Todos los Santos y de los Difuntos suponen el 20% de las ventas de flor cortada en España, según han apuntado a EFE Agro desde la Asociación Española de Floristas (AEFI).

Y cuatro de cada cinco flores de producción nacional que adornan estos días los cementerios son de procedencia andaluza. La comunidad, con unas 500 hectáreas de cultivo concentra el 80% de la industria española.

La producción se concentra en 450 hectáreas en la zona Noroeste de Cádiz y otras 50 en el Bajo Guadalquivir con localidades como Lebrija o Chipiona como referencia. El “jardín de Europa”, en palabras del responsable de Flor Cortada de COAG Andalucía, Luis Manuel Rivera.

Hace cuatro meses se plantaron en estas zonas crisantemos, margaritas, claveles, antirrhinums, gladiolos, liliums, lisianthus, paniculatas, solidagos y gerberas, entre otras variedades.

"Las expectativas de campaña son muy buenas", ya que la flor que se está sirviendo es de "máxima calidad", dice Rivera.

Como novedad, este año se registra una fuerte demanda de "crisantemo monoflor" y de eucalipto como follaje de acompañamiento.

El presidente del Comité de Flor y Planta Viva de la patronal hortofrutícola Fepex, Juan Daniel Marichal, ha coincidido con Rivera en que la protagonista de estas fechas es el crisantemo.

Pero, a la vez, ha precisado que las personas que van habitualmente al cementerio optan cada vez más por "encargos especiales y diferentes", con flores "más selectas" como la orquídea, la rosa -generalmente de importación- o el anthurium.

El sector lamenta que la exigente normativa comunitaria en materia de sustancias activas fitosanitarias para combatir las plagas se haya traducido en una menor producción en España en las últimas décadas.

Según los últimos datos procesados por la patronal hortofrutícola Fepex, España exportó flores y plantas vivas por valor de 549 millones de euros entre enero y agosto de este año, un 7 % más que en el mismo periodo anterior.

De esa cantidad, solo 90 millones correspondieron a flor cortada y 40 millones a follaje.

Francia con el 41% del total exportado, seguido de Portugal (32%) o Países Bajos (23,3%) son los principales destinos, según datos del Ministerio en los primeros meses del año.

Las importaciones, por su parte, alcanzaron un valor de 299 millones de euros, con un crecimiento del 11 %; de esa cantidad, la flor cortada supuso 132 millones, un 13 % más que en los ocho primeros meses de 2025.

Aunque España compite en los mercados internacionales con gigantes como Países Bajos y de Colombia.

El sector estima que un 70% de las flores que se venden en España son importadas, por un 30% que sale de invernaderos nacionales.

La alta demanda concentrada en pocos días suele provocar picos de precios. Además hay productores nacionales afectados por los temporales y trenes de borrascas.