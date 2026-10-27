El gasto en pensiones alcanza la cifra récord de 14.540 millones de euros, un 6,3% más

La pensión media del sistema se situó en 1.376,14 euros mensuales, un 4,6% más que un año antes; la pensión media de jubilación quedó en 1.577,6 euros mensuales, casi un 4,5% más.

¿Cómo ha evolucionado la pensión media del sistema y la pensión media de jubilación en octubre de 2026?

En octubre se abonaron 10.565.782 pensiones, un 1,6% más que en el mismo mes de 2025, beneficiando a algo más de 9,5 millones de personas, casi un 1,6% más.

¿Cuántas pensiones se abonaron en octubre y cómo ha cambiado el número de beneficiarios?

Casi tres cuartas partes del importe total correspondieron a pensiones de jubilación, con 10.692 millones abonados, un aumento del 6,9% respecto a octubre de 2025.

El gasto subió por la nómina ordinaria de octubre que incluye la revalorización aprobada para 2026, que generaliza una subida del 2,7% ligada al IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

¿Por qué ha subido a 14.539,9 millones el gasto en pensiones en octubre de 2026?

La pensión media del sistema subió un 4,6% hasta los 1.376,14 euros mensuales, mientras que la de jubilación alcanzó los 1.577,6 euros.

Las pensiones de jubilación absorbieron casi tres cuartas partes del total con 10.692 millones de euros, registrando un aumento del 6,9%.

La nómina refleja la revalorización de las pensiones aprobada para 2026, con una subida general del 2,7% en función del IPC medio.

La Seguridad Social destinó en octubre la cifra récord de 14.539,9 millones de euros a las pensiones contributivas, un 6,3% más que en el mismo mes de 2025.

La Seguridad Social destinó en el presente mes de octubre la cifra récord de 14.539,9 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,3% más que en igual mes de 2025, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Esta nómina incluye la revalorización de las pensiones aprobada por el Gobierno para 2026. Con carácter general, la subida alcanza el 2,7%, en línea con el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

Casi tres cuartas partes de la nómina de pensiones contributivas de octubre correspondieron a pensiones de jubilación, con un importe global de 10.692 millones de euros, un 6,9% más que en octubre de 2025.

En total, la Seguridad Social abonó en octubre 10.565.782 pensiones, un 1,6% más que en igual mes de 2025, a más de 9,5 millones de personas, casi un 1,6% más.

La pensión media del sistema de la Seguridad Social, que comprende la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y favor de familiares) alcanzó los 1.376,14 euros mensuales en octubre, un 4,6% más que en el mismo mes del año anterior.

Por su parte, la pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas, se situó en octubre en 1.577,6 euros mensuales, casi un 4,5% más que en igual mes de 2025.